Steam'deki Tüm İçerikleri Satın Almak Kaç Lira Tutuyor?

Steam'deki tüm oyunları satın almanın maliyeti nedir diye düşünüyorsanız bunu merak eden tek kişi siz değilsiniz. Aslında bu birkaç yıl önce hesaplandı ama her geçen gün değişiyor. Çinli bir yazılımcının geliştirdiği sitede Steam'in tüm içeriklerinin maliyetini görebilirsiniz.

Çin'den bir programcı olan Wang Chenggang "Tüm Steam Oyunlarını Satın Al" (Buy All Steam Games) isimli bir web site aracılığıyla Steam'deki tüm içeriklerin fiyatını gösterebiliyor. Her geçen fiyatı değişen Steam içeriklerinin hepsini satın almak için 532 bin 192 dolara (3 milyon 988 bin TL) ihtiyacınız var.

Steam'in bir yıllık fiyat çizelgesinde artış

Site içerisinde Steam indirimlerinde yaşanan fiyat düşüşlerini veya tam tersi oyun zamlarını da görebilirsiniz. Ayrıca geliştirici Chenggang DLC'ler de dahil olmak üzere Steam'den satın alabileceğiniz her şeyi, müzikleri ve sanat kitaplarının dijital kopyalarının bile bu fiyata dahil olduğunu açıkladı.

188 bin dolarlık oyun kütüphanesi ile Steam'in en pahalı hesabı

Peki gerçekten tüm Steam oyunlarını satın alan var mı? Cevap henüz bilinmiyor ancak Steamladder'e göre şu anda en çok oyuna sahip olan hesap ABD'li bir kullanıcı. Oyuncunun 188 bin dolar değerinde 31 bin 216 adet Steam içeriğine sahip olduğu tespit edildi.

Steam'deki bu fiyatlandırmanın ABD listesine göre olduğunu da hatırlatmak gerekiyor. Ülkemizdeki Steam fiyatlandırmasına göre daha farklı bir sonuç çıkabileceğini unutmayın. Peki ya siz Steam'deki tüm içeriklerin maliyeti hakkında ne düşünüyorsunuz?