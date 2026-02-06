Yüzde 90 İndirimle Yok Sattı: Türkiye’de En Popüler Oyunlar Açıklandı

Son dönemlerde Türkiye'de yasaklanma iddialarıyla gündemi meşgul eden Steam, 27 Ocak - 3 Şubat 2026 tarihleri arasında ülkemizde en çok satın alınan oyunları açıkladı. Böylelikle geçtiğimiz hafta oyuncuların en fazla ilgi gösterdiği yapımlar gözler önüne serildi. İşte Steam Türkiye'de en çok satan oyunlar...

Steam Türkiye'de En Çok Satanlar (27 Ocak - 3 Şubat 2026)

ABD'li oyun devi, her hafta düzenli olarak paylaştığı çok satanlar listesini geçen hafta için de güncelledi. Bu listenin birinci sırasında Valve tarafından geliştirilen Counter-Strike 2 yer aldı. Bedava şekilde oynanabilen ve en iyi ücretsiz FPS oyunları arasında yer alan CS2, aylardır süren liderliğini devam ettirmeyi başardı.

EA SPORTS FC 26 ise ülkemizde en fazla ilgi gören ikinci oyun konumunda. 48 dolar fiyat etiketine sahip yapım, en iyi spor oyunları arasında gösteriliyor. Oyun kullanıcılara bir futbol kulübünü yönetme deneyimi sunuyor. Türkiye'de özellikle futbolun yakından takip edildiğini düşündüğümüzde EA SPORTS FC 26'nın en çok satan ikinci oyun olmasına pek de şaşırmamak gerekiyor.

Öte taraftan 39,99 dolara satılan ve dünya genelinde zirveye yerleşen ARC Raiders ise üçüncüyken, onu PUBG: BATTLEGROUNDS takip ediyor. En iyi hayatta kalma oyunları arasında yer alan PUBG de ücretsiz şekilde oynanabiliyor.

Bununla birlikte sıralamada GTA 5: Enhanced, Dead by Daylight, Red Dead Redemption 2, Forza Horizon 6, Black Desert ve Resident Evil Requiem'ı da görüyoruz. Yüzde 90 indirime giren A Way Out da listede göze çarpan oyunlardan biri.

Steam Türkiye'de en çok satanlar şu şekilde: