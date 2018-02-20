Steam Türkiye'de KDV Dönemi Başladı

Dünyanın en büyük online oyun platformu Steam, geçtiğimiz yılın sonlarında Maliye Bakanlığı tarafından alınan karar uyarınca, fiyatlarına yüzde 18 oranında KDV yansıtmaya başladığını duyurdu.

2017’nin son günlerinde Maliye Bakanlığı sürpriz bir karar almış ve uygulama mağazaları, müzik mağazaları ve alan adı satımı gibi hizmetlerin, KDV mükellefi olmalarını istemişti. Bakanlığın kararının ardından harekete geçen Apple ve Google gibi şirketler, hızlıca kararı uygulamış ve müşterilerine KDV değişikliğini yansıtmaya başlamışlardı.

KDV konusunda değişiklik yapan son online mağaza ise Steam oldu. Oyuncuların sürekli kullandığı alt yapılardan bir tanesi olan Steam, bugünden itibaren Türkiye’deki kullanıcılarına yüzde 18 oranında Katma Değer Vergisi (KDV) yansıtmaya başladı. Alınan karardan sonra Steam’deki oyun fiyatlarının artması beklenirken, Valve yüzleri güldürecek bir adım daha attı.

Satın alma ekranının son aşamasında yüzde 18 KDV aldığını belirten platform, buna rağmen yüzde 18'lik artışı fiyatlara yansıtmadı ve karardan önceki fiyatları korumaya devam edeceğini belirtti. Böylece 100 liralık oyuna gelecek olan 18 liralık zam, son kullanıcıya yansıtılmamış oldu.