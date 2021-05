Steam ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor. Sınırlı bir süreliğine sunulan bu fırsatta, Company of Heroes 2 ve bağımsız genişletme paketi Ardennes Assault'u kütüphanenize eklemeyi unutmayın. Detaylar haberimizde.

Bu haftanın ücretsiz oyunlar açısından güzel bir hafta olduğunu söyleyebiliriz. Yakın bir zaman önce Epic Games Store üzerinden bir hafta süreyle ücretsiz olarak sunulmuştu. Şimdi ise Steam, bizlere güzel bir sürpriz yaparak, 2013 yılında satışa sunulan İkinci Dünya Savaşı dönemini konu alan Gerçek Zamanlı Strateji oyunu Company of Heroes 2 ve ertesi yıl satışa sunulan bağımsız genişletme paketi olan Ardennes Assault’u sınırlı bir süreliğine ücretsiz hale getirdi.

Steam Ücretsiz Oyun Dağıtıyor: Company of Heroes 2'yi Kaçırmayın!

Bahsi geçen fırsat, 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü TSİ 20:00’a kadar geçerli olacak. Öncesinde bir defa kütüphanenize eklemeniz durumunda ise kalıcı olarak sizde kalacak.

Relic Enterainment tarafından geliştirilmiş olan Company of Heroes 2, SEGA tarafından yayınlanmıştı. 2006 yılında satışa sunulmuş olan Company of Heroes için bir devam niteliği taşıyan ve Essence 3.0 motorunun kullanıldığı oyunda, hem Almanya hem de Sovyetler Birliği taraflarını yönetiyorsunuz. Doğu Cephesi’ne odaklanılan senaryo boyunca, Barbarossa Harekatı’ndan Berlin Savaşı’na kadar birçok aşamayı görebiliyorsunuz.

Ana oyunda toplamda on sekiz görev bulunuyor. Ayrıca tek başınıza veya kooperatif olarak oynayacağınız görevlerin bulunduğu Theatre of War modunun da bulunduğunu söyleyelim. Hava koşullarının etki ettiği Company of Heroes oyunu buradan kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Bağımsız genişletme paketi olan Ardennes Assault ise ana oyundaki hikayeyi devam ettirmekle birlikte, Ardenler Taarruzu’ndan esinlenilen ve USF topluluğu ile daha fazla yakınlık kuracağınız on bir görev ve yedi sözleşme olmak üzere on sekiz senaryo sunuluyor. Genişletme paketinde ayrıca havadan askeri birlik indirme birimi, mekanize piyade ve destek birimi, seçilebilir altı geliştirme ile dört farklı yetenek, yetmiş iki seviyeli geliştirmenin yapılabileceği farklı bir yetenek ağacı da bulunuyor.