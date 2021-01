Steam Ücretsiz Oyun Dağıtıyor: Hemen İndirin!

Ücretsiz oyunlar açısından fena olmayan bir haftayı geride bırakıyoruz diyebiliriz. Bildiğiniz üzere Epic Games, bu hafta için seçtiği oyunu dün itibarıyla kullanıcılarının beğenisine sunmuştu. Epic Games Store dışındaki dijital mağazalar periyodik olmasa da zaman zaman bunun gibi fırsatlar sunuyorlar. Bu haberimizin konuğu ise Steam oldu. Steam ücretsiz oyun olarak Ultimate Epic Battle Simulator ile karşımızda. Ne var ki sınırlı bir sürenizin olduğunu söyleyelim. Detaylar haberimizde.

Brillant Game Studios tarafından hem geliştirilen hem de yayınlanmış olan Ultimate Epic Battle Simulator, 2017 yılının Nisan ayı itibarıyla satışa sunulmuştu. Değeri 25 TL olan bu oyunu, 1 Şubat 2021 Pazartesi günü TSİ 21:00’a kadar Steam kütüphanenize ücretsiz olarak ekleyebilirsiniz. Ne var ki stoklar ile sınırlı olduğu için acele etmeniz gerekiyor.

Steam'den Ücretsiz Oyun: Ultimate Epic Battle Simulator

Eğer keyfinize göre senaryolar hazırlamayı ve bu senaryolar bağlamında da karakterlerin birbirlerine fizik tabanlı olarak saldırmaları izlemeyi seviyorsanız, her zaman ele geçmeyecek bu fırsatı kaçırmayın. Öyle ki, isterseniz on bin kadar tavuk ile Romalı askerleri veya İkinci Dünya Savaşı dönemindeki Amerika Birleşik Devletleri askerleri ile on bir bin kadar Orta Çağ askerini birbirine saldırtabilirsiniz.

Hatta yüz şövalyeyi on çiftçinin üstüne yollayabiliyorsunuz da. Önünüzde Romalı Yüzbaşı’lar, Orta Çağ askerleri, Şövalyeler, Orc’lar, Trol’ler ve tavuklar dahil fazlaca seçenek bulunuyor. Tek yapmanız gereken merak etmek, buna göre bir düzen oluşturmak ve sonrasında yaşananları izlemek olacak.

Teknik kısımda ise Unity motoru ile geliştirilmiş olan oyundaki her bir karakter bağımsız olarak hareket ediyor olsa da, genel olarak baktığımızda içinde bulunduğu ekibin yararına çalışıyormuş. Karmaşık alanlarda ise bu karakterler kendi yolunu çizmeye karar veriyorlarmış.

Bunların dışında, geliştirici dinamik ışıklandırma için kendi dinamik küresel ışıklandırma motorunu kullanmış. Bu sayede ışık tamamıyla gerçek zamanlı olarak yansıyormuş. Yani her bir parlak zırh ve her bir yüzey ışığı ortama uygun olarak yansıtıyormuş.

Eğer ara ara girip hiçbir şeye kafa yormadan kafa dağıtmak istiyorsanız, Ultimate Epic Battle Simulator oyununu kaçırmayın. Bu oyun daha önceden Epic Games Store üzerinden de ücretsiz olarak dağıtılmıştı. O fırsatı kaçırmışsanız, şanslı olduğunuzu söyleyebiliriz. Keyifli oyunlar!