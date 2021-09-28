Steam Ücretsiz Oyunlar Dağıtıyor: Fırsatı Kaçırmayın!
Popüler dijital oyun mağazası Steam, ücretsiz oyunlar dağıtıyor. Peki, ücretsiz oyun kampanyasında hangi video oyunları yer alıyor? İşte kampanyanın detayları!
Steam, ücretsiz oyunlar dağıtmaya başladı. Dünyanın en popüler dijital oyun mağazası Steam tarafından başlatılan kampanya kapsamında iki adet video oyunu kısa süreliğine ücrestiz hale geldi.
Popüler dijital oyun mağazası Steam, Syberia ve Syberia 2 isimli video oyunlarını ücretsiz yaptı. Bedava oyun kampanyasının 29 Eylül 2021 TSİ 20.00'ye kadar devam edeceği açıklandı.
Steam Ücretsiz Oyunlar Nasıl İndirilir?
- İlk olarak bilgisayarınızda yüklü olan Steam uygulamasını açın.
- Steam uygulamasında yer alan arama butonuna oyunun ismini yazın ve ardından oyunun sayfasını görüntüleyin.
- "Oyunu Oyna" butonuna tıklayın.
- Bu işlemin ardından indirme işlemi otomatik olarak başlatılacaktır. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra kurulum aşamasına geçilecektir. Bu aşama sona erdikten sonra oyunu başlatıp oynayabilirsiniz.
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Microids tarafından geliştirilen ve yayımlanan Syberia ve Syberia 2 isimli yapımlar kısa süreliğine ücretsiz hale geldi. Syberia 3 isimli yapım ise yüzde 85 oranında indirime girerek 50 TL'den 7,50 TL'ye düştü. Syberia serisinin ilk iki oyunu oyuncular tarafından çok beğenilmişti. Öyle ki İki video oyununun da Steam inceleme notlarında "Çok olumlu" ifadesi yer alıyor.
Serinin ilk oyunu Syberia, 1 Eylül 2002 tarihinde çıkışını gerçekleştirdi. ABD'li avukat Kate walker isimli bir karakteri kontrol ettiğimiz video oyununda eşsiz kalitede müzikler ve başarılı bulmacalar yer alıyor.
Geliştirici ekip, ilk oyunun elde ettiği başarıyı devam ettirmek için Syberia 2 isimli yapımı 30 Mart 2004 tarihinde piyasaya sürdü. Microids'in bu oyunu da oyuncular tarafından çok beğenilmişti. İkinci oyunda da gizemi ortaya çıkarmak için bulmacaları çözmeye çalışıyoruz.
Syberia Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows XP / Vista / 7 / 10
- İşlemci: 1GHz İşlemci
- RAM: 512 MB
- Depolama Alanı: 1,2 GB kullanılabilir alan
- Ekran Kartı: 128 MB bellekli DirectX uyumlu ekran kartı
- DirectX: 9.0c
- Ses: DirectX 9.0c destekli ses kartı
Syberia 2 Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows XP / Vista / 7 / 10
- İşlemci: 1.5GHz İşlemci
- RAM: 512MB
- Depolama Alanı: 1,5 GB kullanılabilir alan
- Ekran Kartı: 128 MB bellekli DirectX uyumlu ekran kartı
- DirectX: 9.0c
- Ses: DirectX 9.0c destekli ses kartı
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