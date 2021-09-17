Steam Ücretsiz Oyunlar Dağıtıyor: Kısa Süre ile Sınırlı!

Steam, ücretsiz oyunlar dağıtmaya başladı. Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan dijital oyun mağazası tarafından başlatılan kampanya kapsamında iki adet video oyunu kısa süreliğine ücrestiz hale geldi.

Popüler dijital oyun mağazası Steam, Titan Quest Anniversary Edition ve Jagged Alliance 1: Gold Edition isimli video oyunlarını ücretsiz yaptı. Bedava oyun kampanyasının 23 Eylül 2021 TSİ 20.00'a kadar devam edeceği açıklandı.

Steam Ücretsiz Oyunlar Nasıl İndirilir?

İlk olarak bilgisayarınızda yüklü olan Steam uygulamasını açın.

Steam uygulamasında yer alan arama butonuna oyunun ismini yazın ve ardından oyunun sayfasını görüntüleyin.

"Oyunu Oyna" butonuna tıklayın.

Bu işlemin ardından indirme işlemi otomatik olarak başlatılacaktır. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra kurulum aşamasına geçilecektir. Bu aşama sona erdikten sonra oyunu başlatıp oynayabilirsiniz.

Yayıncılığını THQ Nordic'in üstlendiği Titan Quest Anniversary Edition ve Jagged Alliance 1: Gold Edition isimli yapımlar kısa süreliğine ücretsiz hale geldi. İki video oyununun da Steam inceleme notlarında "Çok olumlu" ifadesi yer alıyor.

Mitoloji temalı aksiyon rol yapma oyunu Titan Quest Anniversary Edition, 31 Ağustos 2016 tarihinde çıkışını gerçekleştirmişti. Başarılı video oyununda Titanlar hapishaneden kaçtı ve dünyada büyük bir felakete neden oldu.

Oyuncular, oyunda Yunan mitolojisinin en büyük kötü karakterleri ile mücadele edecek. Karakter kişiselleştirme desteğine sahip olan oyunda 28 sınıf yer alıyor. Titan Quest Anniversary Edition, 2-6 oyunculu çevrim içi moda sahip. Çok oyunculu modun yanı sıra tek oyunculu mod da mevcut.

Oyuncular World Editor isimli kullanımı kolay araç sayesinde kendi haritalarını oluşturabilir. Anniversary Edition isimli sürümü çok sayıda teknik sorunu ortadan kaldırıyor ve performansı iyileştiriyor.

Anniversary Edition ayrıca geliştirilmiş çok oyunculu işlevsellik, Steam başarımları, Steam arkadaş davetleri, Steam koleksiyon kartları, geliştirilmiş düşman yapay zekası, Steam Atölyesi aracılığıyla mod yapımcıları için destek ve daha birçok yenilik sunuyor.

Kısa süreliğine ücretsiz olan diğer oyun Jagged Alliance 1: Gold Edition, 2 Haziran 1994 tarihinde çıkışını gerçekleştirmişti. Taktiksel sıra tabanlı strateji oyununu kampanya kapsamında ücretsiz olarak indirebilir ve nostalji yaşayabilirsiniz.