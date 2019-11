Steam Üzerinde Bekarlar Günü İndirimleri Başladı

Bugün Steam üzerinden oyun veya oyunlar almak için güzel bir gün olabilir. 11 Kasım 2019 Bekarlar Günü indirimleri başladı.

Her sene kutlanan bu özel günde, oyun dünyasında da çeşitli indirimler yapılıyor. Peki bekarların başı kel mi? Elbette değil. Doksanlı yıllarda Sevgililer Günü'ne karşı olarak başlayan ve bekarların da kendi günlerini kutlayabilmeleri için Bekarlar Günü ortaya atılmıştı. Her sene 11 Kasım tarihinde kutlanan bu özel gün, 2009 yılında Alibaba şirketinin bu günü indirim günü olarak belirleyince de bir nevi ticari bir güne dönüştü.

Gabe Newell amcamızın Steam üzerinde başlattığı Bekarlar Günü indirimleri şu anca devam ediyor. Dün TSİ 19:00 sıralarında başlamış olan indirim kampanyası, yarın TSİ 19:00 sıralarında sona erecek. Üç farklı kategoride indirime girmiş olan birçok farklı oyun bulunuyor. Mount & Blade: Warband, A Plague Tale: Innocence, What Remains of Edith Finch, Dead Cells, The Long Dark, Cities: Skylines, Conan Unconquered, The Forest, Dying Light, Remnant: From the Ashes, ARK: Survival Evolved, Outward, Project CARS 2, GreedFall ve Celeste dahil birçok farklı seçenek mevcut diyebiliriz.

Öte yandan, Steam mağazasındaki tüm indirimlere şuradan göz atabilirsiniz. Keyifli oyunlar dileriz!