Steam'de Xbox Game Studios İndirim Kampanyası Başladı

Steam'de Xbox Game Studios indirim kampanyası başladı. Dijital oyun mağazaları arasında en çok tercih edilenlerin arasında önemli bir yere sahip olan Steam, Microsoft oyunlarını sevenlerin ilgisini çekebilecek bir hamlede bulundu. Oldukça geniş bir yelpazeyi kapsayan kampanyada, seçili oyunlar uygun fiyatlara indiler. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Steam’den Xbox Game Studios Oyunları için İndirim Kampanyası

Valve dijital oyun mağazası Steam, oyunculara birbirinden uygun fırsatlar sunmaya devam ediyor. Dün itibarıyla yayıncılığı Xbox Game Studios tarafından yapılan oyunlar genelinde birkaç gün sürecek yeni bir kampanya başlattı. 12 Nisan 2021 tarihinde son bulacak olan kampanya kapsamında, tam sürüm oyunlar, indirilebilir içerikler ve oyun müzikleri dahil % 25 ile % 75 arasında değişen oranda indirimler söz konusu.

Buradan ulaşabileceğiniz sayfaya bakacak olursak, ilk dikkat çekenlerden bir tanesi Forza Horizon 4 oluyor. % 35 indirim ile 59.8 TL karşılığında alabileceğiniz bu oyun, Mart ayının başlarında Steam mağazasına teşrif etmişti. Büyük Britanya’ya gittiğiniz ve ister tek başınıza isterseniz de arkadaşlarınız ile birlikte oynayabileceğiniz oyunda, bir Horizon süper yıldızı olmak için kendi yolunuzu seçmeniz gerekiyor.

Bir diğer dikkat çeken ise Halo: The Master Chief Collection. Halo 5: Guardians hariç altı ana Halo oyununu içinde bulunduran bu koleksiyon paketi % 50 indirim ile 30.5 TL’ye satılıyor. Covenant isimli yaratık ırkına karşı verilen mücadelenin anlatıldığı bu seriyi kaçırmayın deriz. Hele de her bir oyunun 5 TL’ye geldiğini düşünecek olursanız, havada kapmamanız için bir neden yok.

Sizlere Ori and the Will of the Wisps oyununu da önermeden geçmeyelim. Ori and the Blind Forest için bir devam niteliğindeki Metroidvania türü oyunda, Nibel ormanının ötesindeki dünyayı keşfe çıkıyor ve hem kayıp olanlar hakkındaki gerçekleri ve hem de Ori karakterinin esas kaderini öğreniyoruz. Bu oyunu da % 50 indirim ile 25 TL karşılığında kütüphanenize ekleyebiliyorsunuz.

İndirime giren oyunlardan dikkat çeken diğerleri için aşağıya bakabilirsiniz. Şimdiden iyi oyunlar dileriz!