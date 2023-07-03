Steam Yapay Zeka Tabanlı Oyunlara Artık İzin Vermeyecek

Steam, telif haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle AI tabanlı uygulama üreten oyun şirketlerini uyarıda bulunarak kitaplığında yapay zeka kullanılarak oluşturulan herhangi bir uygulamayı kabul etmeyeceğini oyun şirketlerine iletti.

Steam Yapay Zeka Konusunda Temkinli Davranıyor

Son dönemde müzik dünyasında ortaya çıkan yapay zeka teknolojisi şimdi de oyun sektöründe kullanılmaya başlandı. Gittikçe yaygınlaşan yapay zeka teknolojisi şirketlerin yapay zeka kullanılarak üretilen uygulamaları kabul etmesini mecbur hale getirecek gibi duruyor.

Konu hakkında açıklama yapan marka sözcüsü Kaci Aitchison Boyle, Valve'ın Steam platformunda AI kullanımını caydırmaya çalışmadığını, ancak teknolojinin yürürlükteki telif hakkı yasalarını ihlal etmemesini sağlamak için çalıştığını belirtti.

Yapay zekanın oyunlarda yeni ve heyecan verici deneyimler yaratmasının kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Boyle, her zaman olduğu gibi önceliğimiz, aldığımız uygulamalardan olabildiğince fazlasını göndermeye çalışmak. Geliştiriciler bu yapay zeka teknolojilerini çalışmalarında uygun ticari lisanslar ile kullanabilirken mevcut telif haklarını ihlal edemezler diyerek şirketin konu hakkındaki görüşlerini dile getirdi.