Steam Yarış Oyunları İçin Kampanya Başlattı: Fırsatı Kaçırmayın!

Steam yarış oyunları için büyük bir kampanya başlattı. Milyonlarca oyuncu tarafından kullanılan dijital oyun mağazası Steam, oyuncuları sevindirmeye devam ediyor. Kampanya kapsamında indirime giren video oyunlarına ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

Steam'den Yarış Oyunları İçin Büyük Fırsat

Need for Speed Hot Pursuit Remastered - 142,99 TL

Need for Speed Heat - 129,99 TL

Need for Speed Rivals: Complete Edition – 45,15 TL

Need for Speed Payback Deluxe Edition - 45,77 TL

Need for Speed - 45,77 TL

Burnout Paradise Remastered - 45,15 TL

Dirt Rally 2.0 - 10 TL

Dirt 5 - 27,60 TL

Dirt 4 - 9,60 TL

Dirt Rally - 9,60 TL

Grid - 10 TL

Project Cars - 9,60 TL

Popüler dijital oyun mağazası Steam, video oyunları için büyük fırsatlar sunmaya devam ediyor. Dijital oyun mağazası tarafından başlatılan kampanya kapsamında çok sayıda yarış oyunu indirime girdi. Kampanya, 10 Ağustos tarihinde sona erecek.

Stellar Entertainment Limited tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayımlanan Need for Speed Hot Pursuit Remastered, yüzde 35 oranında indirime girerek 219,99 TL'den 142,99 TL'ye düştü. 6 Kasım 2020 tarihinde çıkışını gerçekleştiren video oyunu, çok sayıda oyuncu tarafından beğenilmişti.

Yüzde 75 oranında indirime giren Need for Speed Heat'ın fiyatı 499,99 TL'den 124,99 TL'ye düştü. Ghost Games tarafından geliştirilen yarış oyunu, 8 Kasım 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştü. Need for Speed Payback Deluxe Edition ise yüzde 77 oranında indirime girerek 199 tL'den 45,77 TL'ye düştü.

Criterion Games tarafından geliştirilen Need for Speed Rivals: Complete Edition, yüzde 65 oranında indirime girerek 129 TL'den 45,15 TL'ye düştü. 19 Kasım 2013 tarihinde çıkışını gerçekleştiren yapım, çıkış yaptığı dönemde oyuncular tarafından oldukça beğenilmişti.

Codemasters tarafından geliştirilen Dirt Rally 2.0, yüzde 75 oranında indirime girerek 40 TL'den 10 TL'ye düştü. 21 Ağustos 2018 tarihinde çıkışını gerçekleştiren Burnout Paradise Remastered, yüzde 65 oranında indirime girerek 129 TL'den 45,15 TL'ye düştü.

Yüzde 70 oranında indirime giren Dirt Rally, 32 TL'den 9,60 TL'ye düştü. 5 Kasım 2020 tarihinde satışa sunulan Dirt 5 ise %70 indirime girerek 92 TL'den 27,60 TL'ye düştü.