Steam Yaz İndirimi Kampanyasını Kaçırmayın

Steam mağazasında uzun zamandır beklediğimiz bir kampanya dönemi daha geldi ve çattı. Daha önceden tarihleri sızdırılmış olan Steam Yaz İndirimi, geçtiğimiz dakikalarda başladı. Cüzdanlar hazır ise mağazanın yolunu tutma zamanıdır. Merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Steam Yaz İndirimi Sonunda Başladı

Bildiğiniz gibi kampanyanın tarihleri SteamDB aracılığıyla sızdırılmıştı. TSİ 20:00 sıralarında başlayan indirimler, 8 Temmuz 2021 Perşembe günü TSİ 20:00 sıralarında sona erecek. Yani önümüzde iki haftalık bir süreç var.

Buradan ulaşabileceğiniz kampanya sayfasında da görebileceğiniz üzere, indirime giren yüzlerce oyunun dahil olduğu genel bir listelemeye ek olarak türlere ve serilere özel kategoriler de mevcut. Bu sayede, takip ettiğiniz oyunun veya oyunların indirime girip girmediğine arama yapmadan da kolaylıkla ulaşabilmeniz mümkün olabilir.

Genel baktığımız zaman, dikkat çeken oyunların arasında % 50 indirimle 46 TL’ye satılan Forza Horizon 4 oyununu görebiliyoruz. Büyük Britanya topraklarına gittiğimiz oyun, seride ilk kez haftalık olarak gerçekleşen mevsim geçişlerini sunma özelliğin taşıyor. Oynanışa önemli etkileri olan dört mevsimin dışında, yedi yüzden fazla lisanslı araba, paylaşımlı dünya sayesinde yetmiş ikiye kadar oyuncu desteği, Horizon Promo ve hızlı seyahat imkanı sunan yeni eşyalar, arabalar ve oynanış takviyeleri (perk’ler) açabileceğiniz oyun içi evler alabilmeyi de mümkün kılıyor. Ayrıca çark çevirerek arabalardan oyun içi kredilere kadar çeşitli ödüller kazanabildiğiniz sistem ve oyun içi mağaza olan Forzathon da yine Forza Horizon 4’te bulunanlar oluyor.

Oyunun çıkışı sonrasında, Car Pass, VIP Üyeliği, Formula Drift Araç Paketi, Best of Bond Araç Paketi ve Servet Adası ile LEGO Speed Champions ve Battle Royale türündeki Eleyici ve Hot Wheels Legends olmak üzere sürüsüne bereket eklenti ve mod yayınlanmıştı.

Dikkat çeken bir diğer oyun ise % 75 indirimle 32.50 TL’ye karşılığında alabileceğiniz A Plague Tale: Innocence. Amicia De Rune ve Hugo de Rune kardeşlerin etrafında dönen hikaye, ölümcül bir veba hastalığı Fransa krallığında tahrip edici bir etki yarattığı 1349 yılında geçiyor. Karakterlerimiz de bir şekilde hayatta kalmak durumundadırlar. Bunun tek yolu ise hastalıktan tahrip olmuş köylerden geçen yolları boyunca diğer çocuklarla birlik olmak, ateş ve ışığı kullanarak sıçan sürülerini kendilerinden uzak tutmak olacaktır.

Eğer arkadaşlarınız ile keyifli vakit geçirmek istiyorsanız, Valheim de tercih edilebilir. Halihazırda erken erişimde olan oyun, % 10 indirilme 28.80 TL’ye satılıyor. Araştırma ve hayatta kalma odaklı olan Valheim, en fazla on oyuncuya kadar destek sunuyor. Prosedüre bağlı olarak Viking kültüründen esinlenilerek oluşturulan yerlerde geçen oyunda, zorlu çatışmalara girecek, yapı inşa edecek ve fetihler yapacaksınız.

Bunların dışında dikkate değer oyunlardan bazıları için aşağıya bakabilirsiniz.

Resident Evil 7: Biohazard - % 67 indirimle 29.37 TL

Sekiro: Shadows Die Twice - % 50 indirimle 144.50 TL

Green Hell - % 30 indirimle 28 TL

Borderlands 3 - % 67 indirimle 101.97 TL

A Way Out - % 75 indirimle 49.75 TL

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy - % 50 indirimle 82 TL

Euro Truck Simulator 2 % 75 indirilme 9.75 TL

Mortal Kombat 11 - % 70 indirimle 24.60 TL

The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition - % 80 indirimle 14.99 TL

The Elder Scrolls Online - % 60 indirimle 39.60 TL

PlayerUnknown’s BattleGrounds - % 50 indirimle 43.50 TL

Son olarak, indirime giren oyunların haricinde birçok farklı kategoriden oluşan ‘Kaderini Çizenlerin 14 Yepyeni Hikayesi!’ etkinliği de sizleri bekliyor. Buradan ulaşabileceğiniz etkinlik sayfasındaki adımları atarak çeşitli görevleri yerine getirebilir ve profiliniz için çeşitli ögeler kazanabilirsiniz. Bütün adımları tamamlamanız durumunda ise profiliniz için bir rozetiniz olacak.