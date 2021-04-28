Steam Yaz İndirimleri 2021 Tarihi Ortaya Çıktı

Şüphesiz en çok beklenen dönemlerinden olan Steam Yaz İndirimleri 2021 tarihi resmi duyurusundan önce sızdırıldı. Sızıntı ise tahmin edebileceğiniz SteamDB sitesi üzerinden geldi. Peki beklenen indirim kampanyası dönemi ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde.

Steam mağazası üzerinde her yıl sayısız indirim gerçekleşiyor. Bazıları ufak tefek olur iken, bazıları ise özel günlere istinaden ve sezonluk indirimler oluyor ve çok sayıda oyun girdiği için de biz oyunculara sayısız seçenek sunuluyor. Haliyle de kütüphanelerimiz coşuyor. Steam Yaz İndirimi kampanyası ise bu sezonluk indirimlerden bir tanesi ve her yıl Haziran ayının son haftası başlıyor ve Temmuz ayının ilk haftasına kadar devam ediyor. Görünüşe göre bu yıl da gelenek bozulmayacak.

Steam Yaz İndirimleri 2021 Ne Zaman Düzenlenecek?

Valve şirketine çoğu duyuruyu ilk kez yapma şerefini uzun zamandır tattırmayan SteamDB sitesi, yakın bir zaman önce yeniden sahneye çıktı ve Steam Yaz İndirimi kampanya tarihlerini resmi duyurusundan önce sızdırdı. Bu yılın kampanyası, 24 Haziran - 8 Temmuz 2021 tarihleri arasında düzenlenecek. Geçtiğimiz yılın kampanyası 25 Haziran - 9 Temmuz 2021 tarihleri arasında düzenlenmiş olmasına bakılırsa, SteamDB tarafından öne çıkartılan tarihler büyük ölçüde doğru çıkacaktır diyebiliriz.

Toplamda iki hafta kadar sürecek olan Steam Yaz İndirimi kapsamında yüzlerce oyun değişen oranda indirimler ile oyuncuların beğenisine sunulacak ve satın almayı beklediğimiz oyunları da böylece kütüphanelerimize ekleyebileceğiz. Geçen yılın kampanyasında Fallout 4, Resident Evil 2, Dark Souls III Deluxe Edition, DOOM Eternal ve Sekire: Shadows Die Twice dahil birçok kaliteli oyun, oldukça uygun fiyatlara inmişlerdi. Bu yıl da benzer bir yelpaze ile karşımıza çıkılacağını tahmin ediyoruz. Öte yandan, Puan Dükkanı kısmı için de özel bir etkinlik düzenlenecektir. Satın aldığınız oyunlardan kazandığınız puanları kullanarak arka plan resimleri, durağan veya hareketli profil resmi çerçeveleri ve vitrin ögeleri gibi içerikler alarak profil sayfanızı da zenginleştirebiliyorsunuz. Kampanya sırasında bu içerikler için de indirimlere gidileceğine şüphe yok.

Steam Altın Hafta İndirimleri Yarın Başlıyor

Yarın itibarıyla başlayacak ve bir hafta kadar sürecek Altın Hafta İndirimleri adı altında bir kampanyanın da başlayacağını hatırlatalım. 6 Mayıs 2021 Perşembe günü sona erecek olan kampanya süresince yine birçok oyunun alınabilir seviyelere inmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz yılın kampanyasında Monster Hunter World, Dark Souls 2, Devil May Cry 5 gibi yapımlar dahil Japonya menşeli stüdyoların ellerinden çıkmış birçok düşük, orta ve büyük bütçeli oyun alınabilir seviyelere düşmüştü. Bu yıl da bir benzeri olacak diyebiliriz.