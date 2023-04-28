Steam Yeni Güncellemesiyle Bir Dizi Özelliğe Kavuştu

Steam'in arkasındaki şirket olan Valve, Steam Beta'da 'Notlar' adlı yeni bir özellik yayınladı. Bu özellik, oyuncuların favori oyunlarını oynarken hızlı bir şekilde not almalarını sağlayan bir özellik olarak dikkat çekiyor.

Notlar cihazlar arasında otomatik olarak senkronize ediliyor ve bulut üzerinden erişilebiliyor, böylece notlarınıza herhangi bir cihazdan kolayca erişebiliyorsunuz.

Bunun yanı sıra yeni güncelleme ile birlikte oyun oynarken Steam web tarayıcısını kullanabiliyor, bir yandan film veya dizi izleyebiliyorsunuz.

Steam'in Yeni Güncellemesi Nasıl Kullanılır?

Güncelleme ayrıca oynadığınız oyunla ilgili önemli ayrıntıları gösteren yeni bir ekran, oyun içi özelliklere hızlı erişim için bir araç çubuğu ve yenilenmiş bir bildirimler sekmesi ve ekran görüntüsü yöneticisi içeriyor.

Bu heyecan verici yeni özelliklere erişmek için kullanıcıların Valve değişiklikleri kararlı sürüme ekleyene kadar Steam Beta'ya katılmaları gerekiyor. Bu yüzden, bu özellikleri denemek istiyorsanız Steam Beta'ya Steam ayarlarınızdan geçebilirsiniz.