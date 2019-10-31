Steam Yeni Kütüphane Tasarımını Yayına Aldı! İşte Gelen Yenilikler

Dünyanın en büyük dijital oyun mağazası Steam, yeni kütüphane tasarımını tüm kullanıcılara yayınladı. Herkes Steam'in yeni kütüphanesini kullanabilecek. Gelin hep beraber Steam'in yeni kütüphanesinde hangi özellikler bulunuyor yakından bakalım.

Steam'in kütüphane güncellemesinde tasarım tamamen yenilendi. Kütüphanenizde bulunan tüm oyunlar kolayca ve saniyeler içerisinde bulunabilecek. Yeni kütüphane sayesinde oyunun ne zaman güncellendiğini görebilecek ayrıca bu güncelleme ile oyuna hangi yeni özelliklerin geldiğini görebileceksiniz.

Arkadaşlarınızın hangi oyunları daha çok oynadığını yeni kütüphane üzerinden ulaşabileceksiniz. Yeni kütüphane ile beraber kütüphane içi bildirim özelliği geldi. Bu özellik sayesinde sahip olduğunuz oyunlarda yaşanan büyük gelişmeler hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Oyuncular Steam'in yeni kütüphanesini çok sevecek gibi gözüküyor. Oyuncular yaptıkları açıklamalarda yeni tasarımın çok güzel olduğunu söylemekte.

Steam, yaptığı açıklamada ayrıca geliştiricilerin yeni etkinlik oluşturma araçlarına erişim imkanının olduğunu söyledi. Yeni Steam kütüphanesi şu anda tüm kullanıcılarda aktif. Hemen aşağıdan Steam İndir butonuna tıklayarak Steam'i cihazınıza indirebilir ve yeni kütüphaneye erişebilirsiniz.

Steam Cadılar Bayramı indirimleri başladı. Steam'de bulunan pek çok oyun indirime girdi! Hangi oyunların ne kadar indirime girdiğine aşağıda bulunan bağlantı üzerinden kolayca ulaşabilirsiniz.