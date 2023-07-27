Steam'de Oyunlar Zamlanmaya Devam Ediyor: Henüz Çıkmamış Bir Oyun Zamlandı!

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Steam Zamları Sonrası Bir Oyunun Fiyatı 100 Bin TL Oldu! Peki Neden?

Her geçen gün döviz kurları karşısında giderek değer kaybeden Türk Lirası'nın etkileri oyun fiyatlarına da yansıyor. Son indirim dönemi sonrası pek çok firma oyununun fiyatını güncellerken, bir firmanın yaptığı değişiklik büyük dikkat çekti.