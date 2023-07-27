Steam'de Oyunlar Zamlanmaya Devam Ediyor: Henüz Çıkmamış Bir Oyun Zamlandı!
Yaklaşık 10 yıl aradan sonra oyun piyasasına dönüş yapan savaş oyununun fiyatı daha çıkmadan değiştirildi. İşte detaylar!
Video oyun şirketi FromSoftware’ın 25 Ağustos’da piyasaya süreceği Armored Core VI: Fires of Rubicon'un Steam'deki fiyatına güncelleme geldi. Yeni oyunun 899 TL olan fiyatı standart sürüme gelen % 44 zamla birlikte 1299 TL olurken Deluxe sürümü 1499 TL'ye yükseldi.
Japonya merkezli oyun şirketi FromSoftware, oyun dünyasında fark yaratan Elden Ring oyunu sonrasında yeni oyununu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Açık dünya formüllü oyunlar başlığı altında yer alan Armored Core oyunu 10 yıl aradan sonra serinin 6. oyunuyla yeniden oyun piyasasına dönüş yapıyor.
Armored Core VI: Fires of Rubicon Sistem Gereksinimleri;
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5-8600K or AMD Ryzen 3 3300X
- Bellek: 12 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960, 4 GB or AMD Radeon RX 480, 4 GB or Intel Arc A380, 6 GB
- DirectX: Sürüm 12
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 65 GB kullanılabilir alan
Steam Zamları Sonrası Bir Oyunun Fiyatı 100 Bin TL Oldu! Peki Neden?
Her geçen gün döviz kurları karşısında giderek değer kaybeden Türk Lirası'nın etkileri oyun fiyatlarına da yansıyor. Son indirim dönemi sonrası pek çok firma oyununun fiyatını güncellerken, bir firmanın yaptığı değişiklik büyük dikkat çekti.
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