Steam'in Merakla Beklenen Güncellemesi Geldi: İşte Yepyeni Tasarımı!

Dijital oyun platformu Steam, kullanıcılarına bir dizi yeni özellik ve iyileştirme getiren özelliklerle dolu bir güncelleme yayınladı. Beta test kullanıcılarından gelen değerli geri bildirimleri içeren güncelleme, çeşitli Steam platformları arasında kod paylaşımını kolaylaştırmak için yepyeni bir tasarım sunuyor.

Yeni Menüler, Yazı Tipleri ve Dahası

Steam'in yenilenen tasarımı genel kullanıcı deneyimini geliştiriyor ve Steam'e eskisinden daha modern bir görünüm kazandırıyor.

Bildirim sistemi de yeniliklerden nasibini alarak bildirimleri kullanıcılar için daha kullanışlı ve ilgili hâle getiriyor. Yeşil çan simgesi artık yalnızca yeni bir içerik olduğunda yanıyor ve "Tümünü görüntüle" sayfası kullanıcıların geçmiş bildirimleri incelemesine olanak tanıyor.

Oyun içi arayüz, daha fazla kullanım ve özelleştirme seçenekleri sunan yeni bir kullanıcı arayüzü ile tamamen elden geçiriliyor. Kullanıcılar artık arkadaş sohbeti, başarı ilerlemesi, kılavuzlar, tartışmalar, tarayıcı ve daha fazlasına hızlı bir şekilde erişebiliyor.

Beta'ya gelen sürümle birlikte Notlar özelliğini tanıtan Steam, oyuncuların zengin metin biçimlendirmesi ve görüntü desteğiyle oyuna özel notlar almasını sağlıyor. Ayrıca notlar Steam Deck de dâhil olmak üzere birden fazla cihaz arasında senkronize ediliyor.

Mac ve Linux kullanıcıları da bu güncellemeden faydalanacak çünkü Steam artık kullanıcıların bu platformlarda donanım hızlandırmayı etkinleştirmesine izin vererek daha akıcı animasyonlar ve daha duyarlı bir kullanıcı arayüzü sağlıyor.