Steam'de Yılın Oyunu Ödülleri İndirimleri Başladı: %50'ye Varan İndirimler!

Steam'de Sonbahar İndirimleri bitse de yeni bir indirim dönemi daha bizlerle. İşte Yılın Oyunu Ödülleri İndirimleri'nde indirime giren oyunlar!

Steam'de Yılın Oyunu Ödülleri İndirimleri Başladı: %50'ye Varan İndirimler!
Barış Bulut
Barış Bulut -

Oyundan teknolojiye pek çok alandaki en büyük indirimler Black Friday kapsamında geçtiğimiz haftalarda gerçekleşmişti. Steam'de de Sonbahar İndirimleri adı altında gerçekleşen bu indirimler yeni bitmiş olsa da yeni bir indirim süreci daha başladı. The Game Awards etkinliği kapsamında gerçekleşen bu yeni indirimler %50'ye kadar daha ucuz fiyatlarla oyunlara erişmenizi sağlıyor.

2 gün sonra 8 Aralık tarihinde gerçekleşecek olan Yılın Oyunu Ödülleri etkinliği kapsamında Steam'de büyük indirimler başladı. İndirimlerin yanı sıra etkinlik boyunca Steam'de her dakika 1 kişiye Steam Deck hediye edilecek ancak ne yazık ki Türkiye'den katılım sağlanamayacak.

İndirime giren oyunlar arasında Yılın Oyunu Ödülleri'ne adaylığı olmayan oyunlar da yer alıyor bu nedenle Sonbahar İndirimleri'ni kaçırdıysanız almak istediğiniz oyunları almak için Kış İndirimleri öncesi son şansınız olabilir.

Steam'de Yılın Oyunu Ödülleri İndirimleri Başladı: %50'ye Varan İndirimler!

Steam Yılın Oyunu Ödülleri İndirimleri

  • No Man's Sky - 210,00 TL yerine 105,00 TL
  • The Quarry - 429,00 TL yerine 214,50 TL
  • Two Point Campus - 322,99 TL yerine 258,39 TL
  • LEGO Star Wars: The Skywalker Saga - 349,00 TL yerine 174,50 TL
  • Scorn - 364,99 TL yerine 273,74 TL
  • F1 22 - 599,99 TL yerine 299,99 TL
  • Cult of the Lamb - 160,00 TL yerine 128,00 TL
  • As Dusk Falls - 164,00 TL yerine 92,00 TL
  • NBA 2K23 - 699,00 TL yerine 314,55 TL
  • Stray - 160,00 TL yerine 128,00 TL
  • A Plague Tale Requiem - 550,00 TL yerine 440,00 TL
  • DEATHLOOP - 539,00 TL yerine 177,87 TL
  • It Takes Two - 399,99 TL yerine 159,99 TL
  • Marvel's Guardians of the Galaxy - 429,00 TL yerine 338,91 TL
  • Forza Horizon 5 - 599,00 TL yerine 389,35 TL

İndirimlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Yılın Oyunu Ödülleri Adayları Belli Oldu: Nasıl İzlenir?
OYUN

Yılın Oyunu Ödülleri Adayları Belli Oldu: Nasıl İzlenir?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yılın son aylarına yaklaşmamızla birlikte Yılın Oyunu Ödülleri etkinliği yaklaşıyor. Aralık ayında gerçekleşecek etkinlik pek çok açıdan önem taşıyor.

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