Steam'de Yılın Oyunu Ödülleri İndirimleri Başladı: %50'ye Varan İndirimler!
Steam'de Sonbahar İndirimleri bitse de yeni bir indirim dönemi daha bizlerle. İşte Yılın Oyunu Ödülleri İndirimleri'nde indirime giren oyunlar!
Oyundan teknolojiye pek çok alandaki en büyük indirimler Black Friday kapsamında geçtiğimiz haftalarda gerçekleşmişti. Steam'de de Sonbahar İndirimleri adı altında gerçekleşen bu indirimler yeni bitmiş olsa da yeni bir indirim süreci daha başladı. The Game Awards etkinliği kapsamında gerçekleşen bu yeni indirimler %50'ye kadar daha ucuz fiyatlarla oyunlara erişmenizi sağlıyor.
2 gün sonra 8 Aralık tarihinde gerçekleşecek olan Yılın Oyunu Ödülleri etkinliği kapsamında Steam'de büyük indirimler başladı. İndirimlerin yanı sıra etkinlik boyunca Steam'de her dakika 1 kişiye Steam Deck hediye edilecek ancak ne yazık ki Türkiye'den katılım sağlanamayacak.
İndirime giren oyunlar arasında Yılın Oyunu Ödülleri'ne adaylığı olmayan oyunlar da yer alıyor bu nedenle Sonbahar İndirimleri'ni kaçırdıysanız almak istediğiniz oyunları almak için Kış İndirimleri öncesi son şansınız olabilir.
Steam Yılın Oyunu Ödülleri İndirimleri
- No Man's Sky -
210,00 TLyerine 105,00 TL
- The Quarry -
429,00 TLyerine 214,50 TL
- Two Point Campus -
322,99 TLyerine 258,39 TL
- LEGO Star Wars: The Skywalker Saga -
349,00 TLyerine 174,50 TL
- Scorn -
364,99 TLyerine 273,74 TL
- F1 22 -
599,99 TLyerine 299,99 TL
- Cult of the Lamb -
160,00 TLyerine 128,00 TL
- As Dusk Falls -
164,00 TLyerine 92,00 TL
- NBA 2K23 -
699,00 TLyerine 314,55 TL
- Stray -
160,00 TLyerine 128,00 TL
- A Plague Tale Requiem -
550,00 TLyerine 440,00 TL
- DEATHLOOP -
539,00 TLyerine 177,87 TL
- It Takes Two -
399,99 TLyerine 159,99 TL
- Marvel's Guardians of the Galaxy -
429,00 TLyerine 338,91 TL
- Forza Horizon 5 -
599,00 TLyerine 389,35 TL
İndirimlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
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