Steam'de Yılın Oyunu Ödülleri İndirimleri Başladı: %50'ye Varan İndirimler!

Oyundan teknolojiye pek çok alandaki en büyük indirimler Black Friday kapsamında geçtiğimiz haftalarda gerçekleşmişti. Steam'de de Sonbahar İndirimleri adı altında gerçekleşen bu indirimler yeni bitmiş olsa da yeni bir indirim süreci daha başladı. The Game Awards etkinliği kapsamında gerçekleşen bu yeni indirimler %50'ye kadar daha ucuz fiyatlarla oyunlara erişmenizi sağlıyor.

2 gün sonra 8 Aralık tarihinde gerçekleşecek olan Yılın Oyunu Ödülleri etkinliği kapsamında Steam'de büyük indirimler başladı. İndirimlerin yanı sıra etkinlik boyunca Steam'de her dakika 1 kişiye Steam Deck hediye edilecek ancak ne yazık ki Türkiye'den katılım sağlanamayacak.

İndirime giren oyunlar arasında Yılın Oyunu Ödülleri'ne adaylığı olmayan oyunlar da yer alıyor bu nedenle Sonbahar İndirimleri'ni kaçırdıysanız almak istediğiniz oyunları almak için Kış İndirimleri öncesi son şansınız olabilir.

Steam Yılın Oyunu Ödülleri İndirimleri

No Man's Sky - 210,00 TL yerine 105,00 TL

yerine 105,00 TL The Quarry - 429,00 TL yerine 214,50 TL

yerine 214,50 TL Two Point Campus - 322,99 TL yerine 258,39 TL

yerine 258,39 TL LEGO Star Wars: The Skywalker Saga - 349,00 TL yerine 174,50 TL

yerine 174,50 TL Scorn - 364,99 TL yerine 273,74 TL

yerine 273,74 TL F1 22 - 599,99 TL yerine 299,99 TL

yerine 299,99 TL Cult of the Lamb - 160,00 TL yerine 128,00 TL

yerine 128,00 TL As Dusk Falls - 164,00 TL yerine 92,00 TL

yerine 92,00 TL NBA 2K23 - 699,00 TL yerine 314,55 TL

yerine 314,55 TL Stray - 160,00 TL yerine 128,00 TL

yerine 128,00 TL A Plague Tale Requiem - 550,00 TL yerine 440,00 TL

yerine 440,00 TL DEATHLOOP - 539,00 TL yerine 177,87 TL

yerine 177,87 TL It Takes Two - 399,99 TL yerine 159,99 TL

yerine 159,99 TL Marvel's Guardians of the Galaxy - 429,00 TL yerine 338,91 TL

yerine 338,91 TL Forza Horizon 5 - 599,00 TL yerine 389,35 TL

İndirimlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.