Steam'de En Çok Satan Oyunlar Duyuruldu (Ocak 2021)

Steam'de en çok satan oyunlar belli oldu. Peki, 2021 yılının ocak ayında dünyanın en popüler dijital oyun mağazası Steam'de en çok hangi video oyunları satıldı? Merak edilen konuya ilişkin tüm detaylar haberimizde.

Steam'de En Çok Satan Oyunlar Neler?

Popüler dijital oyun mağazası Steam, ocak ayında en çok satılan oyunlar listesini yayımladı. Paylaşılan listede erken erişim oyunları dikkat çekiyor. Erken erişim, oyunun tam sürümü henüz hazır olmadan piyasaya sürülmesidir. Erken erişim olarak sunulan oyunlar, oyuncuların beğenisine sunulduktan sonra da geliştirilmeye devam ediyor. DayZ, The Long Dark ve Rust, bu modeli benimseyen en popüler oyunlar arasında yer alıyor.

Steam tarafından paylaşılan listede, Ryu Ga Gotoku Studio tarafından geliştirilen açık dünya aksiyon macera türündeki Yakuza 5 Remastered yer alıyor. 28 Ocak 2021 tarihinde çıkışını gerçekleştiren Yakuza 5 Remastered, çok sayıda oyuncu tarafından çok beğenilmişti. Oyunun remastered sürümü, 1080p ve 60 FPS desteğine sahip.

Joe Fender ve Luke Fanning tarafından geliştirilen Devour, listede yer alan bir diğer oyun olarak karşımıza çıkıyor. 28 Ocak 2021 tarihinde piyasaya sürülen hayatta kalma türündeki Devour, korku ögelerini seven oyunculara hitap ediyor. Video oyunu, 4 kişiye kadar co-op desteğine sahip. Arkadaşlarınız ile oynayabileceğiniz hayatta kalma oyunu arıyorsanız Devour'a göz atabilirsiniz.

Youthcat Studio tarafından geliştirilen simülasyon türündeki Dyson Sphere Program, 21 Ocak 2021 tarihinde çıkış yaptı. Erken erişim sürecindeki video oyunu, geçtiğimiz ay en çok satan oyunlar arasında konumlanmayı başardı. Skul: The Hero Slayer ise listede yer alan bir diğer oyun. Roguelike türündeki oyun, oyuncular tarafından çok beğenildi. Listenin tamamı şu şekilde:

Yakuza 5 Remastered

Devour

Dyson Sphere Program

Skul: The Hero Slayer

Utawarerumono: Prelude to the Fallen

King Arthur: Knight's Tale

Home Behind 2

ENDER LILIES: Quietus of the Knights

Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy

NIMBY Rails

Journey To The Savage Planet

Tale of Immortal

Heroes of the Three Kingdoms 8

Yakuza 3 Remastered

Curious Expedition 2

Snowtopia: Ski Resort Tycoon

The Medium

Mad Games Tycoon 2

Everspace 2

Yakuza 4 Remastered

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