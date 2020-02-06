SteamVR 2.0: Valve Yeni VR Başlığı Üzerinde Çalışıyor

Dünyanın en büyük oyun şirketlerinden Valve, sanal gerçeklik cihazının yeni sürümü için ilk ipucunu paylaştı. Steam VR 2.0 olarak adlandırılması beklenen cihaza dair detayların ise yakın zaman sonra tanıtılacağı dile getirildi.

Valve, Steam ile 2019'u oldukça iyi geçirmişti. Yakın zaman önce yayınladığı Steam 2019 Raporu ile çeşitli detayları meraklılarıyla paylaşan şirket, 2020'deki projelerine odaklanmaya başlamıştı. Yayınlanan raporda yeni sanal gerçeklik cihazına dair detay verilmezken, bazı göndermeler yapılmadan geçilmedi.

Yayınlanan raporda Valve, geliştirme ekibinin "yeni platformlar üzerinde sıkı çalıştığını" belirtti. Bu platformun ismi okuyucularla paylaşılmazken, aslında üzerinde çalışılacak pek bir platform yoktu. Raporu okuyanların büyük kısmı, Valve'ın yeni artırılmış gerçeklik başlığı üzerinde çalıştığında hemfikirdiler.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada böylesine bir raporun neden yayınlandığı ise oldukça basit bir şekilde açıklandı: "Steam'in yıllık performansına dair birçok üçüncü parti şirket tarafından açıklamalar yapılıyor. Bizim elimizde onlardan daha fazla detay var. Bu yüzden raporu biz yaparsak daha yararlı şeyler ortaya çıkar diye düşündük."

SteamVR 2.0 hangi yenilikleri getirecek?

SteamVR 2.0 üzerinde çalıştığı neredeyse kesin olan Valve'ın yeni sanal gerçeklik başlığı ile kullanıcılarına neler sunacağı ise merak konusu oldu. Valve henüz resmi açıklama ile yeniliklerden bahsetmezken, başlık üzerinde yapılacak değişikliklerin genellikle kullanıcı deneyimine yönelik olacağı tahminler arasında yerini aldı.

Kullanıcı arayüzünde yapılacak kimi değişikliklerle daha stabil çalışan bir ürün ortaya çıkarmak isteyen ünlü oyun şirketi, ayrıca donanımsal yenilikler aradığını da daha önce belirtmişti. Kısaca yeni başlığın daha güçlü ve daha iyi görünen bir yapısı olacağı şimdiden söylenebilir.