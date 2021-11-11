SteamWorld Dig 2 Ücretsiz Oldu!

SteamWorld Dig 2 ücretsiz hale geldi. Peki, iki boyutlu aksiyon macera oyunu ücretsiz olarak nasıl indirilir? Oyun kampanyası ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

SteamWorld Dig 2 Ücretsiz Nasıl İndirilir?

İlk olarak bilgisayarınızda yüklü olan Steam uygulamasını açın.

Steam uygulamasında yer alan arama butonuna SteamWorld Dig 2 yazın ve ardından oyunun sayfasını görüntüleyin.

"Oyunu Oyna" butonuna tıklayın.

Bu işlemin ardından indirme işlemi otomatik olarak başlatılacaktır. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra kurulum aşamasına geçilecektir. Bu aşama sona erdikten sonra oyunu başlatıp oynayabilirsiniz.

Image & Form Games tarafından geliştirilen SteamWorld Dig 2 isimli yapım, GOG ve Steam isimli dijital oyun mağazalarında kısa süreliğine ücretsiz hale geldi. Ücretsiz oyun kampanyası bugün saat 22.00'da sona erecek. Oyunu belirtilen süre zarfına kadar kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Doroty McCrank isimli karakteri kontrol ettiğimiz iki boyutlu aksiyon macera oyununda hazineler, gizemler ve tuzaklarla dolu bir dünyayı keşfediyoruz. Yerin altında geçen SteamWorld Dig 2'de çeşitli yaratıklarla mücadele etmemiz gerekiyor.

Hookshot isimli araç ile büyük uçurumlarda salınabiliyor ve jet motoru sayesinde uçarak engelleri aşabiliyoruz. Bu araçlar oyunu daha da eğlenceli hale getiriyor. Çok kaliteli grafiklere ve başarılı oynanış mekaniğine sahip olan yapımda uzun zaman önce kaybolmuş olan arkadaşınız hakkındaki gerçeği öğrenmeye çalışıyoruz.

Bağımsız yapımcı tarafından geliştirilen SteamWorld Dig 2, 22 Eylül 2017 yılında çıkışını gerçekleştirdi. Oyun çıktığı dönem çok sayıda oyuncu tarafından oldukça beğenildi. Öyle ki oyunun Steam inceleme notları "Son derece olumlu" şeklinde. Ek olarak başarılı yapım 85 metacritic puanına sahip.

Call of Duty, Battlefield gibi oyunlardan sıkılanlar için harika bir seçenek olan SteamWorld Dig 2'de yalnızca tek oyunculu mod yer alıyor. Oyunda Steam Başarımları, Steam Koleksiyon Kartları ve kontrolcü desteği bulunuyor.

Keyifli vakit geçirilmesine olanak tanıyan video oyunu, 350 MB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuyor. Oyunu minimum ayarlarda oynayabilmek için en az 1 GB RAM, 2Ghz işlemci gerekiyor. Ekran kartı tarafında Intel HD 4600 veya daha iyisi isteniyor. Önerilen ayarlarda ise ekran kartı olarak Geforce GTX 660 veya Radeon 7870 gerekiyor.