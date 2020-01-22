SteelSeries, Yeni Oyun Mouse ve Klavyelerini Tanıttı

Oyun ve e-spor dünyasının gözde isimlerinden SteelSeries, 2020 ürünlerini piyasaya sundu. SteelSeries Rival 3 oyun mouse’u, Apex 3 ve Apex 5 oyun klavyesi özellikleri ve fiyatı, tüm detaylarıyla haberimizde.

Tasarladığı oyuncu ekipmanlarıyla oyun dünyasındaki birçok oyun severin oyun hayatını kolaylaştıran SteelSeries, piyasaya sürekli yeni ürünler çıkararak oyuncuların dikkatini çekiyor. Oyunculara en iyi oyun deneyimini yaşatmak için birçok seçenek sunarken aynı zamanda ürünlerini geliştirmeye devam ediyor.

SteelSeries Rival 3 Oyun Mouse'u Özellikleri ve Fiyatı

Benzersiz ve parlak RGB aydınlatma, performans odaklı yeni bir sensör ve dayanıklılık sayesinde çığır açan özelliklere sahip Rival 3, tüm rakiplerini geride bırakıyor. Uygun fiyatına rağmen son teknoloji ve tam donanımlı olmasıyla dikkat çeken oyun mouse’u sadece 77g, inanılmaz hiper dayanıklı polimerden üretilmiş. Farede PixalArt ile gerçekleştirilen işbirliği neticesinde sadece Rival 3 için tasarlanan yepyeni bir sensör olan TrueMove Core optik sensörü kullanılmış ki bu fiyat etiketine sahip masaüstü oyun mouse’larında genellikle gelişmiş sensörler görmüyoruz. 60 milyon tıklama ömürlü mekanik anahtarlara sahip olan mouse, tutuş şeklinizde ne olursa olsun oyun deneyimlerine gerçek his katıyor ve hareket kabiliyeti sunuyor. Bununla birlikte yeni RGB aydınlatma sayesinde diğer SteelSeries ürünlerinizle senkronize olabilen, oyun içi etkileşimlere tepki gösterebilen ve 16,8 milyon renk yansıtabilen 3 bölge sunuyor. Oyun faresindeki dahili bellek oynadığınız oyunlar için veri okuma hızı, buton atamaları ve maksium 5 CPI’a kadar ayarların doğrudan kaydedilmesine olanak sağlıyor.

Ocak ayında Türkiye’de satışa sunulacak Rival 3’ün Türkiye satış fiyatı 250 TL civarında olacak.

SteelSeries Apex 3 Oyun Klavyesi Özellikleri ve Fiyatı

SteelSeries’in oyunculara özel tasarladığı yeni klavyelerinden Apex 3, IP32 sertifikasına sahip olmasıyla suya dayanıklı olma özelliği taşıyor. Tam donanımlı bir oyun klavyesi olduğunu söyleyebiliriz. 10 bölgeli RGB aydınlatmaları ve son teknoloji anahtarları ile oyun dünyasının dikkat çeken ürünlerinden olan Apex 3, neredeyse fısıltı sessizliğinde, benzersiz dayanıklılıkla 20 milyon tıklama performansına kadar garantili. Premium Apex Pro serisinde gördüğümüz yüksek manyetik bilek desteği, özel medya tuşları, üç yönlü kablo yönlendirme sistemine sahip. Türkiye’de yakın zamanda satışa sunulacak Apex 3 oyun klavyesinin Türkiye satış fiyatı yaklaşık 600 TL olacak.

SteelSeries Apex 5 Oyun Klavyesi Özellikleri ve Fiyatı

SteelSeries’in bir diğer oyun klavyesi Apex 5, oyuncuların vazgeçilmezi olacak gibi görünüyor. Klavyenin hibrit anahtarları bir membran anahtarının düzgün performansı ve mavi mekanik anahtarın dayanıklılığı ile birlikte iki mekaniğin en iyi yönlerini birleştiren bir oyun deneyimi sunuyor. Premium manyetik bilek desteği, uçak sınıfı alüminyum yapı ve anahtar başına RGB aydınlatma ile özelleşiyor. Ayrıca OLED akıllı ekran özelliği ile Apex 5, oyuncuların CS:GO, Dota 2 gibi oyunlardaki bilgileri ve Discord mesajlarını görüntüleyebilmelerini sağlıyor. Apex 5’in Türkiye satış fiyatı 900 TL civarında olacak.