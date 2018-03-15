SteelSeries Yeni Oyuncu Kulaklığını Tanıttı: Arctis Pro

Oyuncu ekipmanları konusunda bir hayli güçlü olan SteelSeries, yepyeni kulaklık serisini sundu. Arctis Pro adında olan kulaklık, oyunculara yönelik olması ve yüksek çözünürlüklü ses desteği sertifikasıyla bu anlamda dikkat çekmeyi başarıyor.

PS4 ve PC platformlarında kullanılabilen Arctis Pro, iki ayrı versiyon ile geliyor. Birinde üst seviye ses kalitesi yer alıyorken diğer sürümde ise kablosuz kullanılabilme imkanı yer alıyor. Arctis Pro+ GameDAC, dünyada bir ilk olan Hi-Res Audio sistemine sahip. Bu anlamda 96 kHz/24 bit ses kalitesi desteği sunmayı başaran Arctis Pro, sanal çevre efekti de sağlayabiliyor. Yani oyun oynarken sanki oyunun içindeymiş gibi hissetmenize olanak sağlayan Arctis Pro'nun aynı zamanda gayet modern bir tasarıma sahip olduğunu da belirtelim.

Ayrıca SteelSeries CEO'su Ehtisham Rabbani, oyun yapımcılarının ses kalitesini her zaman geri planda tuttuğunu, bunun için de Arctis Pro'yu ürettiklerini dile getirdi: “Arctis Pro, yüksek kaliteli ses arayan, ses mühendislerinin oluşturduğu her şeyi duymak isteyen, yüksek çözünürlüklü, sürükleyici sahneler arayan oyuncular için tasarlanmıştır.”

Kablosuz Oyun Keyfi: Arctis Pro Wireless

Değiştirilebilir batarya seçeneğine sahip olan kulaklığın her bataryası ortalama 10 saate kadar dayanabiliyor. SteelSeries'in bu anlamda iyi iş çıkarttığını belirtmek gerekiyorken aynı zamanda Arctis Pro Wirelees hem 2.4G ile hem de Bluetooth bağlantısıyla kullanılabiliyor. 40 metreye kadar sıkıntsız erişim içerisinde kaldığı ifade edilen kulaklığın GameDAC yani üst seviye ses kalite desteği bulunmuyor.

Son olarak Arctis Pro + GameDAC 249.99 / 279,99 Dolar fiyat etiketine sahipken, Arctis Pro Wireless ise 329,99 / 349,99 dolar civarında bir fiyat etiketine sahip.