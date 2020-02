Stela, Mart Ayında Switch ve PC için de Satışa Sunulacak

SkyBox Labs tarafından geliştirilmiş olan Stela, geçtiğimiz sene içerisinde Xbox One ve Apple Arcade için satışa sunulmuştu. Sıradaki iki durağı ise Switch ve PC (Steam) olacak.

Stela oyununda gizemli eski dünyanın son günlerine tanıklık etmekte olan genç bir kadının başından geçenler anlatılıyor. Macera boyunca The Temple Dungeons, The Caverns ve The Monastery dahil tehlikeli mekanlardan geçiyor, meydan okumaların ve iri cüsseli yaratıkların üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz. Ayrıca karşınıza çıkacak olan bulmacaları çevresel faktörleri de işin içine katarak çözmeniz gerekiyor.

Stela, PC için Steam ve Switch için de eShop üzerinden 13 Mart 2020 tarihinde satışa sunulacak. Oyunun bu platformlara çıkacak olan versiyonları halihazırdaki bütün eklentileri ve güncellemeleri barındıracak.

Geçtiğimiz Aralık ayında yayınlanan güncelleme ile on beş yeni gizli mekan ve Stela'nın dünyası hakkındaki kehanetleri ortaya çıkartan 3B diyaromalar oyuna eklenmişti. Ayrıca hikayenin geçtiği ortama ve vahiysel hikaye anlatımına da daha fazla ışık tutulmuştu.

Oyunun PC (Steam) ve Switch versiyonlarının duyurusuna özel olarak yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.