Stellaris, Bu Hafta Boyunca Ücretsiz Oynanabilecek

Stellaris hafta boyunca Steam üzerinden ücretsiz oynanabilecek. Eğer strateji türünü seviyorsanız, bir göz atmanızda fayda olduğunu düşünüyorum.

Paradox Interactive tarafından hem geliştirilen hem de yayınlanan Stellaris, 4X gerçek zamanlı strateji türünde bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. 2200 yılında geçen konusuna göre, ışıktan hızlı uzay gemisi teknolojisinin icadından hemen sonrası konu alınıyor. Oyuncular olarak yıldızlar arası uzay araştırmasının başlangıç aşamalarında olan türlerden bir tanesinin kontrolünde olacağız. Sergileyeceğimiz tutum da dahil birçok faktöre bağlı olarak imparatorluğumuzun hedefi galaksi fethi, kaynak istifi ve teknolojik üstünlükten bir arada yaşamaya veya tüm duyarlı yaşamları yok etmeye kadar değişecek.

Stellaris'in Çıkışının Dördüncü Yılı da Kutlanıyor

Paradox Interactive, 2016 yılında satışa sunulmuş olan oyunun dördüncü yılını kutluyor ve bunun şerefine bir güncelleme yayınladı. Bunun yanı sıra 17 Mayıs 2020 tarihine kadar ücretsiz olarak oynayabileceksiniz.

2.7 versiyonlu güncelleme ile oyuna yeni arkeoloji sistemi, eserler, Leviathan'lar, imparatorluk yaratırken daha fazla seçenek sunulabilmesi için Civics ve Authorities, imparatorluğunuzu daha fazla özelleştirebilmeniz için Traditions ve Ascension takviyeleri, Starbase'ler, Titan, Colossi and Juggernaut gibi büyük gemiler, Galactic Community (Galaktik Topluluk), Curator, Artist ve Trader noktaları, Dyson Sphere ve Mega Art Installation gibi mega yapılar ve çok daha fazlası eklenirken, ekonomi sisteminin ve uzay savaşları ve oyunun genel dengesi de elden geçiriliyor.

Eğer Stellaris oyunundan memnun kalır ve tam sürüme geçiş yapmak isterseniz, 18 Mayıs 2020 Pazartesi günü sona erecek olan % 75 oranındaki bir indirimden yararlanarak 14.75 TL'ye sahip olabilirsiniz. Standart sürümün yanı sıra Galaxy sürümünün % 75, Starter Pack'inin de % 63 indirimde olduğunu da söyleyeyim.