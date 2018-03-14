Stephen Hawking Hayatını Kaybetti

Dünyaca ünlü İngiliz bilim adamı Stephen Hawking, 76 yaşında hayatını kaybetti. Bütün dünyayı üzen haber, bilim adamının çocukları tarafından kamuoyuna duyuruldu.

Sabah saatlerinde kameraların karşısına geçen Hawking ailesinin sözcüsü, bilim adamının hayata gözlerini yumduğunu açıkladı. Açıklamanın ardından Stephen Hawking’in çocukları Lucy, Robert ve Tim babalarının ölümüyle ilgili yazılı açıklama yaparak, "Sevgili babamızı bugün kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Çok büyük bir bilim insanı, çalışmaları ve mirası yıllarca yaşayacak olağanüstü bir kişiydi" dediler.

Albert Einstein’dan sonraki yaşamış olan en büyük dahi olarak bilinen Stephen Hawking, geçtiğimiz yıl İngiliz haber kanalı BBC’ye verdiği röportajında 75 yaşına kadar yaşayacağını hiç düşünmediğini dile getirmişti.

Stephen Hawking Kimdir?

1942 yılında İngiltere’nin Oxford kentinde doğan evrenbilimci ve fizik profesörü Stephen Hawking, evrenin temel prensipleri üzerine yaptığı çalışmalarla adını duyurmuştu. Özellikle Roger Penrose ile birlikte Einstein'ın Uzay ve Zamanı kapsayan Genel Görelilik Kuramının, Big Bang'le başlayıp karadeliklerle sonlandığını gösterdiği çalışmaları büyük ilgi çekti. Çalışmalar sonucunda elde edilen bilgilerle birlikte Kuantum mekaniği ve Genel Görelilik Kuramının birleştirilmesi gerektiği sonucuna ulaşıldı ve fizik dünyasında yeni bir adım daha atılmış oldu. Yirminci yüzyılın en büyük buluşlarından bir tanesi olarak gösterilen çalışmayla birlikte kara deliklere dair yapılan bilimsel çalışmaların sayısı artarken, neredeyse haklarında hiçbir şey bilmediğimiz kara deliklere dair bilgimiz de inanılmaz derecede artmış oldu.

Henüz 21 yaşındayken yakalandığı ve tedavisi olmayan Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığının ardından, motor nöronları zamanla işlevlerini yitirmeye başlaması sebebiyle tekerlekli sandalye kullanmaya başlamıştı. 1960’lı yıllardan sonra vücudundaki kasların büyük bölümünün kullanılamaz hale gelmesine rağmen çalışmalarına devam eden ve dersler veren Hawking, Zamanın Kısa Tarihi: Büyük Patlamadan Kara Deliklere ve Ceviz Kabuğundaki Evren gibi kitaplarıyla çok okunanlar arasına da girmişti.

Hayatının büyük bir bölümünü IBM tarafından özel hazırlanmış bir tekerlekli sandalyede geçiren Stephen Hawking, yıllar boyu vücudunun çalışan kaslarını hareket ettirmek suretiyle iletişim kurmuştu. Tekerlekli sandalyeyi kullanmaya başladığı ilk yıllarda elini oynatmak suretiyle klavyeyi kontrol eden bilim adamı, hastalığının ilerlemesiyle birlikte sol yanağında hareket ettirebildiği tek bir kas yardımıyla bilgisayarı kullanıyor ve çalışmalarını bu yolla tamamlayabiliyordu.