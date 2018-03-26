Stephen Hawking İçin İzmir’de Lokma Döktürüldü

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden dünyaca ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking için İzmir’in Karaburun ilçesinde lokma döküldü.

İzmir kültürünün vazgeçilmez bir parçası olan lokma dökme ritüeli, bu sefer 76 yaşında hayata gözlerini yuman Stephen Hawking için döküldü.

Daha önce Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Che Guevara için de lokma döktüren fizik tedavi uzmanı Alpaslan Bilen, “Hawking'i anmak için vatandaşların da bu insanın yaptığı çalışmaları bilmesi amacıyla lokma döktürdüm” dedi.

Hawking’in hastalığının uzmanlık alanı olduğunu dile getiren Bilen, “Ne kadar ağır bir hastalık olduğunu biliyorum. Hawking bize yaşadığımız evrenin içinde neler olduğunu gösterdi. Kendi tedavisiyle uğraşacağına bin bir zorlukla derdini anlatmaya çalıştı. Var olan beynini kenara alıp, etiyle kemiğiyle uğraşmadı” ifadelerini kullandı.

Bilen, İngiliz fizikçiye karşı bütün dünyanın borçlu olduğunu söylerken, “Hawking bize kara deliği, anti maddeyi, maddeyi öğretti. Ufkumuzu açtı, beynimizden bir kapak kaldırdı. Bu dünyada 30-40 odalı konakta sadece oturma odasını ve tuvaletini bilerek yaşamak var. Bir de tüm odalarını bilerek yaşamak. İşte Hawking bizim bütün odaları görmemizi sağladı” dedi.