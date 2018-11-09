Stephen Hawking’in Özel Eşyaları 1.8 Milyon Sterline Satıldı

Bu yılın başlarında hayatını kaybeden ünlü teorik fizikçi Stephen Hawking’in, aralarında tekerlekli sandalyesinin de olduğu özel eşyaları açık artırmada toplam 1.8 milyon sterline satıldı.

Hawking’e ait olan özel eşyalar, İngiliz müzayede evi Christie's tarafından “On the Shoulders of Giants” adlı çevrimiçi bir etkinlikte açık artırmaya sunuldu.

Mart ayında, 76 yaşında hayatını kaybeden ünlü İngiliz fizikçinin tekerlekli sandalyesi 296 bin 750 sterline alıcı buldu. Ayrıca Hawking’in 1966 yılında Cambridge Üniversitesi tarafından yayınlanan, evrenin ve yerçekimsel radyasyonun doğuşu hakkındaki teorilerini içeren Genişleyen Evrenin Özellikleri adlı tezi ise 584 bin 750 sterline satıldı.

Hawking, henüz 21 yaşındayken 'beyin ve omurilikteki motor sinir hücrelerinin ilerleyici dejenerasyonu' olarak tanımlanan ALS hastalığına yakalandı. Doktorlar tarafından sadece 2 yıllık ömrü kaldığı söylenen bilim insanı, buna rağmen hayata dört elle tutundu ve ölüme meydan okudu. Hastalığını takip eden 55 yılını tekerlekli sandalyede geçiren Hawking, evren hakkında yaptığı araştırmalarla bilim dünyasına müthiş bir miras bıraktı.

Ünlü fizikçinin 22 özel eşyasından oluşan müzayedede toplam 1 milyon 801 bin 515 sterlin gelir elde edildi. Hawking'in kızı Lucy, açık artırmada sağlanan gelirin tamamının Stephen Hawking Vakfı ve Motor Nöron Hastalığı Birliği'ne gideceğini belirtti.

Açık artırmada satılan eşyaların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.