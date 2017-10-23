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Stephen Hawking'in Üniversite Tezleri Halka Açılıyor

Stephen Hawking'in Üniversite Tezleri Halka Açılıyor
Kaan Ezgimen
Kaan Ezgimen teknoloji
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Ünlü astrofizikçi ve kozmolog (evren bilimci) Stephan Hawking'in kara delik teorileri üzerine yaptığı doktora çalışmalarını hiç merak ettiniz mi?

Belki detaylı bazı makalelerde ya da konuyla ilgili çeşitli tartışmalarda bu tür başlıklara rastlamış olabilirsiniz, ancak araştırmanının tamamına ulaşmak artık mümkün olabilecek.

Efsanevi kozmoloji uzmanı Hawking, 1966 tarihli doktora tezinin herkes tarafından okunması için halka açıyor.

Hawking, kendi çalışmalarının konuyla ilgili tüm araştırmalarda paylaşılabilecek olmasının tüm insanlık için faydalı olabileceğini söyleyerek, "İnsanlara yıldızlara bakmak için değil, yeryüzüne inmek için ilham vermeyi umuyorum" dedi.

Elbette tahmin edebileceğiniz gibi, bu çalışmaların, okunması ve değerlendirilmesi herkes için o kadar kolay değil. Bunun için astrofizik ve kozmoloji alanında belli bir altyapıya sahip olmak gerekecek. Hawking'in tezinde detaylı olarak bahsedilen evrenin genişlemesi kuramından tutun, galaksilerin birbirleri ile olan dengelerine kadar birçok konuda kaleme alınmış olan "bilimsel" varsayım ve tezlerden belki de sadece bilim insanları ve araştırmacılar faydalanabilecekler.

Hawking'in tezlerinin özellikle Cambridge Üniversitesi kütüphanesinde büyük bir ilgiyle karşılanacağı düşünülüyor. Hawking kozmoloji üzerine çalışmalarının neredeyse tamamını Cambridge Üniversitesinde gerçekleştirmişti.

Stephen Hawking kuantum fiziği, kozmoloji ve kara deliklerle ilgili iddialarıyla da bugün yaşayan bilim insanları arasında en üst sırada yer alıyor.

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ETİKETLER: stephen hawking cambridge üniversitesi bilim insanı astrofizik

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