Stephen King Açıkladı: "Facebook'a Güvenmiyorum"

Pek çok kişinin yakından tanıdığı ve severek takip ettiği Stephen King, yaptığı açıklama ile birlikte Facebook kullanmayı bıraktığını duyurdu.

"Güvenmiyorum"

Bildiğiniz üzere son zamanlarda pek çok kişi özellikle kişisel verilerin korunması yönündeki yaşadıkları endişeler nedeni ile Facebook'u kullanmayı bırakıyor. Burada oldukça ünlü isimler de mevcut ve görünüşe göre bunların arasına bir yenisi daha katıldı.

Korku türünde yazdığı kitaplar ile tanınan ünlü yazar Stephen King, Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile birlikte Facebook'u kullanmayı bıraktığını söyledi. "Facebook'tan ayrılıyorum. Sahte siyasi haberler ve sahte reklamlar ile yapılan bilgilendirmeler beni rahatsız ediyor. Kişisel verilerin korunduğunu da düşünmüyorum. Eğer isterseniz, beni Twitter'dan takip edebilirsiniz." diyen yazar, takipçilerine kendisini bu platformda takip etmelerine yönelik çağrıda bulundu.

Stephen King'in yaptığı bu paylaşımın ardından Facebook hesabının kısa bir süre içerisinde kapandığı görüldü.

550 Milyon Dolar Tazminat Ödeyecek

Geçtiğimiz günlerde New York Times tarafından yayılanan haberde, Facebook'un kullanıcılarının rızasını almadan yüz verilerini toplamasının Illinois eyaletinde yasak olduğu dile getirilmişti. Facebook'un, eyaletin biyometrik veri toplama yasalarını ihlal etmesi sebebiyle açılan dava birkaç yıldır sürüyordu.

Facebook bugüne kadar bütün suçlamaları reddetmiş ve davanın kendi lehine sonuçlanacağından emin açıklamalar yapmıştı. Buna rağmen geri adım atma kararı alan şirket, 550 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti.