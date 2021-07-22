Steve Jobs'ın 48 Yıllık İş Başvurusu NFT Olarak Satılıyor

Steve Jobs iş başvurusu NFT olarak açık artırmaya sunuluyor. teve Jobs'ın ilk iş başvurusu olduğuna inanılan bir belge hem fiziksel hem de dijital olarak satışa çıkarıldı.

Londra merkezli bir girişimci, Steve Jobs tarafından doldurulan 1973 iş başvurusunu açık artırmaya çıkararak, fiziksel ve dijital dünyalar arasında bir rekabete yelken açmayı planlıyor. Adı açıklanmayan bir şirkette belirtilmemiş bir pozisyon için doldurulduğu anlaşılan iş başvuru formu, NFT olarak satın alınabilecek.

NFT'ler, sık sık kripto para birimiyle işlem görüyor ve son zamanlarda dijital sanat eserlerine ticareti yapmanın bir yolunu sunduğu için popülerliğini artıyor. Genellikle Ethereum blok zinciri üzerinde tutuluyorlar.

Steve Jobs iş başvurusu NFT pazarında

2011 yılında 56 yaşında kanserden ölen Apple'ın kurucu ortağı,1973 yılında, Atari'ye katılmadan veya Apple'ın diğer ortağı olan Steve Wozniak ile tanışmadan bir yıl önce bilinmeyen bir rol için başvuruyu doldurdu. Jobs; bilgisayar, hesap makinesi, tasarım ve elektronik teknolojisi ile ilgili deneyime dikkat çekerek formdaki ilgi alanlarını ve becerilerini kaleme aldı. İronik bir şekilde telefonu olmadığını ve ehliyeti olmasına rağmen ulaşımın olası olmadığını belirtiyor.

Steve Jobs tarafından elle doldurulan iş başvurusu daha önce birkaç kez açık artırmaya çıkmıştı: 2017'de 18.750 dolara, 2018'de 174.757 dolara ve sadece geçen Mart ayında 222.400 dolara satıldığı bildirildi. Müzayedenin organizatörü Olly Joshi, fiziksel ve yeni bir NFT versiyonu için teklifleri yan yana alarak açık artırmayı daha rekabetçi hale getirmek istiyor.

Olly Joshi yaptığı açıklamada, "Steve Jobs'ın 1973 yılında yazdığı iş başvurusu müzayedesi, değerdeki modern değişimi -fiziksel veya dijital- vurgulamayı amaçlıyor" dedi. Açık artırma yedi gün boyunca devam edecek ve bu süre zarfında fiziksel sürümü arayan insanlar, Snoofa adlı açık artırma uygulamasın üzerinden teklif verebilirler. Dijital sürümü ele geçirmek isteyenler ise popüler NFT pazarı Rarible'a gidebilir.

Steve Jobs'ın iş başvurusunun iyi bir değere satılacağı düşünülüyor, çünkü Apple'ın kurucu ortağına bağlı diğer hatıralar geçmişte dikkate değer paralara satılmıştı. İnsanlar imzaladığı bir dergiyi, eski bir sözleşmeyi, hatta bornozunu ve elektrikli usturasını bile on binlerce dolara satmayı başardı. Jobs'ın deri ceketi 2016 yılında 22.400 dolara el değiştirmişti.