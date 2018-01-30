Steve Wozniak, Elon Musk'ın Hiçbir Sözüne İnanmadığını Söyledi

İsveç'teki İskandinav İş Forumu'nda konuşan Apple ortak kurucusu Steve Wozniak, Elon Musk ve Tesla hakkında çok çarpıcı ifadeler kullandı.

"Elon Musk ya da Tesla'nın söylediği hiçbir şeye inanmıyorum." Bu sözler, Apple'ı var eden iki insandan biri olan Steve Wozniak'a ait. İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen İskandinav İş Forumu zirvesinde konuşan Wozniak, Musk'ın Tesla ürünleri konusunda yanlış yönlendirme yaptığını ve ilan ettiği zaman çizelgesine hiçbir zaman sadık kalmadığını söyledi.

Musk ve Tesla hakkında hayal kırıklığına uğradını ifade eden Wozniak, buna rağmen Tesla'nın otomobillerini hala çok sevdiğini ve kullanmaktan zevk aldığını belirtti. Musk'ı "güvensiz biri" olarak tanımlayan Woz, "Elon Musk ve Tesla'nın söylediği sözlere artık daha az inanacağım. Böylelikle kendimi gereğinden fazla beklentiye de sokmamış olacağım" dedi.

Musk, üzülmüşe benziyor.

Halbuki Wozniak, geçen sene verdiği bir röportajda Elon Musk hakkında övgü dolu ifadeler kullanmış ve bir sonraki teknoloji devrimini Apple'ın değil, Tesla'nın yapacağını söylemişti. Fakat bugün geldiğimiz noktada Woz'un düşünceleri 180 derece değişmiş gibi görünüyor.

Otonom araç teknolojileri konusunda da düşüncelerini dile getiren Wozniak, Tesla dışındaki firmaların da bu alanda çok büyük ilerleme kaydettiğini, hatta Audi ve BMW'nin Tesla'nın önünde olduğunu söyledi.

Elon Musk ile Steve Jobs'u kıyaslamayı da ihmal etmeyen Wozniak, Musk'ın Jobs gibi çok iyi bir satış elemanı olduğunu ancak aynı anda çok fazla şey yapmaya çalıştığını söyledi.

Woz'un sözlerinde kesinlikle haklılık payı bulunuyor. Zira Musk, bir yandan SpaceX ile Mars'ı yeni evimiz yapmaya çalışırken, diğer yandan da gezegenin trafik yükünü hafifletmek için Boring Company ile tünel kazıyor. Tabii, ünlü mucidin geçtiğimiz günlerde zombi istilasına karşı kullanılacak alev makinesini tanıttığını da unutmayalım.

Kısacası, Musk'ın işi hakikatten başından aşkın ancak "gerçek hayatın Iron Man'i" lakabına sahip olmak tam da bunu gerektiriyor olsa gerek, değil mi?

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