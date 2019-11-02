Steve Wozniak, Sürücüsüz Araçlar Konusunda Endişeli

1978 yılında Steve Jobs ile birlikte Apple’ı kuran teknoloji dehası Steve Wozniak, tamamen sürücüsüz araçlar konusunda yeni açıklamalarda bulundu. Daha önce birçok kez bu teknolojiye güvendiğini dile getiren Wozniak, görünüşe göre sürücüsüz araçlar konusunda artık eskisi kadar umutlu değil.

Steve Wozniak şimdiye kadar, tam otonom araçların günün birinde yollarda olacağı fikrini benimsiyordu. Wozniak, günün birinde yollardaki durumları insanlar gibi anlayabilen ve tepki verebilen direksiyonsuz robotik araçların yaygınlaşacağına inanıyordu. Apple’ın da tam otonom araçlar fikrini gerçeğe dönüştüren firmalardan biri olmasını umuyordu.

Yollarda Çok Fazla Beklenmedik Olay Yaşanıyor

Fakat Wozniak’ın bu konudaki düşünceleri değişmiş gibi görünüyor. Çünkü kendisi, tamamen sürücüsüz bir şekilde her işi kendisi halledebilen ve seviye 5 otonom araç olarak sınıflandırılan araçlar konusunda artık eskisi kadar iyimser değil. Wozniak, yollarda bir sürücüsüz aracın üstesinden gelmesi gereken çok fazla beklenmedik durumun yaşandığını ve bu teknolojinin tamamen sürücüsüz şekilde değil de belirli durumlarda sürücülere yardımcı olacak şekilde kullanılmasının daha iyi olacağını düşünüyor.

Geçtiğimiz ay Las Vegas’ta düzenlenen J.D. Power Auto Revolution konferansında Autonews’e konuşan Wozniak, “Seviye 5 otonom araçlar konusunda geri adım attım. Gerçekten pes ettim. Hayatım boyunca böyle bir şeyin mümkün olup olmayacağını bile bilmiyorum.” dedi. Wozniak’a göre, ancak yolları kesin işaretlerle işaretleyip tertemiz yaparsak ve yollarda beklenmedik hiçbir olay yaşanmazsa tamamen sürücüsüz araçların sorunsuz bir şekilde yol alması mümkün olabilir. Ancak tüm bunların aynı anda olması neredeyse imkansız, hele ki bir ülkenin tüm karayolu ağı düşünüldüğünde bu durum gerçekten de tüm yollarda sağlanamaz.

Otonom Araçlar İnsanlar Gibi Olamaz

Tüketicilerin tam otonom araçlar konusundaki beklentilerinin de gerçekle uyuşmadığını belirten Wozniak, “İnsanları, bu araçların bir insan beyni gibi olacağını söyleyerek yanlış yönlendirdik. Herkes bu araçların, daha önce görmedikleri yeni olaylar karşısında insanlar gibi yorumlama kabiliyetine sahip olacağını ve en doğru tepkileri vereceğini varsayıyor. Fakat bunu ancak bir insan yapabilir.” ifadelerini kullandı.