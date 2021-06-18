STM ALPAGU Mühimmatlı Atış Testini Başarıyla Geçti

STM mühendisleri tarafından geliştirilen taşınabilir sabit kanatlı akıllı mühimmat sistemi ALPAGU, mühammatlı atış testini başarılı bir şekilde tamamladı. Tamamı milli imkanlarla geliştirilen STM ALPAGU hakkında merak edilen tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

STM ALPAGU Nedir? Ne İşe Yarıyor?

ALPAGU, kara unsurlarının keşif ve gözetleme ihtiyaçlarının yanı sıra görüş hattı dışında kalan hedefleri yüksek isabetle vurabilmek için tasarlanmış taşınabilir sabit kanatlı akıllı mühimmat sistemidir. Tek bir kişinin dahi taşıyabileceği şekilde kompakt bir yapıya sahip olan bu sistem, otonom ya da uzaktan kumanda sistemi ile çalışabiliyor.

ALPAGU'nun testleri hızlı bir ivme ile devam ederken, mühimmatlı atış testinin başarıyla geçtiği açıklandı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir tarafından yapılan paylaşımda "Kendisi hafif, etkisi ağır ALPAGU'dan tam isabet!" ifadelerine yer verildi.

Kendisi hafif etkisi ağır #ALPAGU’dan tam isabet!



STM’nin milli mühendislik kabiliyetiyle geliştirdiği tek er tarafından gece-gündüz etkin operasyon yapabilen Sabit Kanatlı Akıllı Vurucu İHA Sistemi ALPAGU mühimmatlı test atışını başarıyla gerçekleştirdi.



Durmak Yok Yola Devam! pic.twitter.com/BKPwMB9xTe — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) June 17, 2021

STM ALPAGU Özellikleri Neler?

Günün her saati operasyon imkanı

Tali zararları en aza indiren otonom hassas vuruş teknolojisi

Hareketli hedeflerde hedefe kilitlenme ve takip

Yüksek performanslı seyrüsefer, kontrol ve güdüm algoritmaları

Tek er tarafından kullanılabilme

Uçuş sonlandırma ya da kendini imha modları

Milli yazılım ve donanım

Görüntü işleme tabanlı kontrol uygulamaları

STM ALPAGU Teknik Özellikleri Neler?

Menzil: 5 KM

5 KM Görev Süresi: 10 Dakika

10 Dakika Görev İrtifası: 400 ft

400 ft Seyir Hızı: 50 knot

50 knot Maksimum Hız: 65 knot

65 knot Ağırlık: 1,9 KG

1,9 KG Çalışma Ortamı Sıcaklığı: - 20 ila + 50 derece

- 20 ila + 50 derece Güç Kaynağı: LiPo Batarya

LiPo Batarya Hazırlık Süresi: Maksimum 1 Dakika

Peki siz STM tarafından geliştirilmekte olan ALPAGU taşınabilir sabit kanatlı akıllı mühimmat hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.