STM ALPAGU Mühimmatlı Atış Testini Başarıyla Geçti
STM mühendisleri tarafından geliştirilen taşınabilir sabit kanatlı akıllı mühimmat sistemi ALPAGU, mühammatlı atış testini başarılı bir şekilde tamamladı.
STM mühendisleri tarafından geliştirilen taşınabilir sabit kanatlı akıllı mühimmat sistemi ALPAGU, mühammatlı atış testini başarılı bir şekilde tamamladı. Tamamı milli imkanlarla geliştirilen STM ALPAGU hakkında merak edilen tüm detayları sizler için bir araya getirdik.
STM ALPAGU Nedir? Ne İşe Yarıyor?
ALPAGU, kara unsurlarının keşif ve gözetleme ihtiyaçlarının yanı sıra görüş hattı dışında kalan hedefleri yüksek isabetle vurabilmek için tasarlanmış taşınabilir sabit kanatlı akıllı mühimmat sistemidir. Tek bir kişinin dahi taşıyabileceği şekilde kompakt bir yapıya sahip olan bu sistem, otonom ya da uzaktan kumanda sistemi ile çalışabiliyor.
ALPAGU'nun testleri hızlı bir ivme ile devam ederken, mühimmatlı atış testinin başarıyla geçtiği açıklandı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir tarafından yapılan paylaşımda "Kendisi hafif, etkisi ağır ALPAGU'dan tam isabet!" ifadelerine yer verildi.
Kendisi hafif etkisi ağır #ALPAGU’dan tam isabet!— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) June 17, 2021
STM’nin milli mühendislik kabiliyetiyle geliştirdiği tek er tarafından gece-gündüz etkin operasyon yapabilen Sabit Kanatlı Akıllı Vurucu İHA Sistemi ALPAGU mühimmatlı test atışını başarıyla gerçekleştirdi.
Durmak Yok Yola Devam! pic.twitter.com/BKPwMB9xTe
STM ALPAGU Özellikleri Neler?
- Günün her saati operasyon imkanı
- Tali zararları en aza indiren otonom hassas vuruş teknolojisi
- Hareketli hedeflerde hedefe kilitlenme ve takip
- Yüksek performanslı seyrüsefer, kontrol ve güdüm algoritmaları
- Tek er tarafından kullanılabilme
- Uçuş sonlandırma ya da kendini imha modları
- Milli yazılım ve donanım
- Görüntü işleme tabanlı kontrol uygulamaları
STM ALPAGU Teknik Özellikleri Neler?
- Menzil: 5 KM
- Görev Süresi: 10 Dakika
- Görev İrtifası: 400 ft
- Seyir Hızı: 50 knot
- Maksimum Hız: 65 knot
- Ağırlık: 1,9 KG
- Çalışma Ortamı Sıcaklığı: - 20 ila + 50 derece
- Güç Kaynağı: LiPo Batarya
- Hazırlık Süresi: Maksimum 1 Dakika
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