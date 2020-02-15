Stranger Things 4. Sezon Fragmanı - Rusya’dan Sevgilerle

Dünya’nın lider yayın hizmeti olan Netflix’in yapımcılığını üstlendiği Stranger Things dizisi, daha önce olmadığı kadar korkunç 4. sezonu ile izleyicilerle buluşmak için hazırlanıyor.

Monkey Massacre Productions & 21 Laps Entertainment şirketlerinin de yapımcılığını üstlendiği Netflix orijinal dizisi Stranger Things, The Buffer Brothers tarafından hayata geçirildi.

4. Sezon Süprizlerler Dolu

Dizinin 4. sezonu, alışılmışın dışında, Hawkins’de geçmiyor. Ağırlıklı olan Rusya’dan sahneler izleyeceğimiz yeni sezon süprizlerle dolu. Kamçatka'nın karlı dağlarında hapiste olan Hopper, hem insan hem de diğer varlıklarla çok yoğun mücadeleler verecek. Bunun yanı sıra Amerika’da uzun süredir ortada olmayan bir korku yükselecek.

Netflix Türkiye’nin resmi Youtube hesabından dizinin 4. sezonu ile ilgili ufak bir video paylaşıldı. Rusya’dan sevgilerle ismiyle paylaşılan video, yeni sezona ait küçük ipuçları içeriyor.

Aynı zamanda Twitter, Instagram ve Facebook üzerinden de dizinin takipçileri yorumlarını paylaşıyor. 8 bölüm olacağı açıklanan yeni sezonun çekimleri Ocak ayında başladı. Dizinin Netflix’de Ağustos ayında yayınlanması planlanıyor. Stranger Things hayranları, yeni sezonu dört gözle bekliyor.