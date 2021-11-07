Stranger Things 4. Sezon Fragmanı Yayımlandı

Stranger Things 4. sezon fragmanı paylaşıldı. Yayımlanan fragman, dünyanın en popüler dizilerinden bir tanesi olan Stranger Things'in yeni sezonundan sahneler içeriyor. Başarılı Netflix dizisine dair merak edilen detaylar haberimizde.

İlk sezonu 2016 yılının temmuz ayında popüler dijital yayın hizmeti Netflix üzerinden yayımlanan Stranger Things, kısa süre içerisinde dünya genelinde oldukça büyük bir hayran kitlesine sahip olmayı başardı.

Dram, fantastik ve korku ögelerine sahip olan başarılı dizi, elde ettiği büyük başarı üzerine aynı yıl içerisinde ikinci sezon onayı almıştı. 1980'li yıllarda Indiana eyaletinin Hawkins isimli kurgusal kasabasında geçen dizinin ikinci sezonu 2017 yılında yayımlanmıştı.

Başrol oyuncu kadrosunda Winona Ryder, David Harbour ve Finn Wolfhard'ın yer aldığı dizinin üçüncü sezonu 2019 yılında izleyiciler ile buluşmuştu. Dizinin hayranları, 3. sezonun yayımlanmasının hemen ardından dördüncü sezonu beklemeye başlamıştı.

Stranger Things 4. Sezon Fragmanı Neler Sunuyor?

Netflix, Stranger Things'in yeni sezonuna ilişkin yeni bir fragman yayımladı. Paylaşılan fragman, yeni sezon hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak tanıyor. 1 dakika 25 saniye uzunluğundaki video, dördüncü sezona ait bazı sahneler içeriyor.

YouTube üzerinden yayımlanan fragman, Stranger Things hayranlarının heyecan seviyesini arttırmayı başardı. Türkçe alt yazı desteğine sahip olan videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Stranger Things 4. Sezon Ne Zaman Çıkacak?

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan dizinin yeni sezonu 2022 yılında yayımlanacak. Hawking isimli kurgusal bir kasabada geçen Stranger Things'in ilk üç sezonunu dijital yayın hizmeti Netflix üzerinden izleyebilirsiniz. Dizinin ilk üç sezonunda toplamda 25 bölüm yer alıyor. Dördüncü sezonda kaç bölümün olacağı ise henüz bilinmiyor.

Stranger Things Oyuncuları

Millie Bobby Brown

Finn Wolfhard

Winona Ryder

David Harbour

Gaten Matarazzo

Caleb McLaughlin

Natalia Dyer

Charlie Heaton

Joe Keery

Cara Buono

Noah Schnapp

Sadie Sink

Priah Ferguson

Joe Chrest

Dacre Montgomery

Maya Hawke

Brett Gelman

Rob Morgan

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