Stranger Things 4. Sezon Yayın Tarihi Açıklandı

Popüler dijital yayın platformu Netflix, Stranger Things 4. sezon yayın tarihini açıkladı. Netflix ayrıca yeni bir fragman da paylaştı. Peki, Stranger Things'in yeni sezonu ne zaman çıkacak? Konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

İlk sezonu 2016 yılının temmuz ayında popüler dijital yayın hizmeti Netflix üzerinden yayımlanan Stranger Things, kısa süre içerisinde dünya genelinde oldukça büyük bir hayran kitlesine sahip olmayı başardı.

Dram, fantastik ve korku ögelerine sahip olan başarılı dizi, elde ettiği büyük başarı üzerine aynı yıl içerisinde ikinci sezon onayı almıştı. 1980'li yıllarda Indiana eyaletinin Hawkins isimli kurgusal kasabasında geçen dizinin ikinci sezonu 2017 yılında yayımlanmıştı.

Başrol oyuncu kadrosunda Winona Ryder, David Harbour ve Finn Wolfhard'ın yer aldığı dizinin üçüncü sezonu 2019 yılında izleyiciler ile buluşmuştu. Dizinin hayranları, 3. sezonun yayımlanmasının hemen ardından dördüncü sezonu beklemeye başlamıştı.

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan dijital yayın platformu Netflix, Stranger Things'in yeni sezonunun ne zaman yayımlanacağını açıkladı ve dizinin yeni sezonuna ait bir fragman paylaştı.

Netflix tarafından aktarılan bilgilere göre Stranger Things'in yeni sezonu 2022 yılında yayımlanacak. Net bir tarih ise paylaşılmadı. Bu sebepten ötürü dizinin önümüzdeki yıl tam olarak hangi ayda yayımlanacağı henüz bilinmiyor.

Popüler dijital yayın hizmeti tarafından yayımlanan 30 saniye uzunluğundaki fragman, kısa sürede 850 bini aşkın görüntüleme sayısına ulaştı. Yoğun ilgi ile karşı karşıya kalan fragmana aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden göz atabilirsiniz.

Stranger Things returns in 2022! See you in the upside down pic.twitter.com/9scVCGzekF