Stranger Things'ten Finn Wolfhard, İlk Uzun Filmini Yönetecek

Stranger Things'ten Finn Wolfhard'ın bir kampta geçen korku ve komedi karışımı ilk uzun metrajlı filmini yöneteceği açıklandı. Netflix'te yayımlanan dizi ile ismini bütün dünyaya duyurmayı başaran oyuncu, daha önce oynadığı pek çok film ve diziyle de dikkatleri üzerinde toplamıştı.

Wolfhard'ın oyunculuk kariyeri, 8 yıl önce başladı. Başlangıçta kısa filmlerde yer alan oyuncu daha sonra The 100 dizisinde yer aldı. Bir süre sonra Supernatural'da Jordie Pinsky karakterine can veren oyuncu, asıl büyük çıkışını ise Stranger Things dizisi ile yaptı. Dizide Mike Wheeler karakterini acnlandıran Wolfhard'ın performansı hem eleştirmenler hem de izleyiciler tarafından çok iyi karşılandı. Pek çok izleyici, karakterin her sezon daha da güçlenmesi ve gelişmesi karşısında hayran kaldı.

Wolfhard, Stephen King'in "It" romanının uyarlamasında Richie Tozier karakterini canlandırdı. It filminde oynarken henüz çok küçük bir oyuncu olan Wolfhard artık 18 yaşında ve ilk uzun metrajlı filmini yöneterek oyunculukla sınırlı kalmayı bırakmayı hedefliyor. Oyuncunun şu anda yer aldığı projelere bakılacak olursa kamera önünde oldukça meşgul olduğu söylenebilir ama son gelişmeler, Wolfhard'ın omzuna kamera arkasında da bir hayli yük düştüğünü gösteriyor.

Stranger Things'ten Finn Wolfhard'dan Nasıl Film Geliyor?

Ghostbusters: Afterlife'daki vizyon tarihinin yaklaşması ile ilgili konuşan NME'ye konuşan Wolfhard, şu anda ilk uzun metrajlı filmini yönettiğini söyledi. Bu, 18 yaşındaki oyuncunun yönetmen koltuğunda oturduğu ilk film değil. Daha önce Night Shifts adında kısa bir filmi de yönetti fakat oyuncunun şu anda bir kampta geçtiğini söylediği film, ilk uzun metrajlı filmi olacak. Wolfhard'a göre film korku ve komedinin karışımını içeriyor.

NME'ye göre Wolfhard'ın şu anda film yapımcısı olma gibi bir hedefi var. Daha önce Night Shifts adlı kısa filmi yöneten 18 yaşındaki oyuncu, seyircilerin karşısına bu sefer de ilk uzun metrajlı filmi ile çıkmak istiyor. Wolfhard, film hakkında şimdilik daha fazla ayrıntı vermedi fakat içinde bulunduğu projelerde yer almaktan heyecan duyan, hevesli bir kişi olmasından ötürü pek çok seyirci, filme oldukça olumlu bakmaya başladı.