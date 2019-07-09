Stranger Things'in 3. Sezonu İzlenme Rekorları Kırıyor

Streaming yayın devi Netflix, Stranger Things’in üçüncü sezonunun sadece dört günde 40,7 milyon hesap tarafından izlendiğini açıkladı.

Lucas, Mike, Dustin, Will ve Eleven’ın küçük bir kasaba olan Hawkins’teki maceralarını anlatan Stranger Things, gerek 80’ler gibi malzemenin bol olduğu bir dönemde geçmesi, gerekse oyuncu kadrosu ile kısa zamanda müthiş bir popülerliğe ulaştı.

4 Temmuz’da üçüncü sezonuyla hayranlarına merhaba diyen bilim kurgu dizisi, sadece dört günde 40,7 milyon hesap tarafından izlendi. Bu zaman diliminde Netflix’in açık ara en çok izlenen yapımı olmayı başaran Stranger Things, verdiği uzun ara sebebiyle oldukça özlenmiş gibi görünüyor.

.@Stranger_Things 3 is breaking Netflix records!



40.7 million household accounts have been watching the show since its July 4 global launch — more than any other film or series in its first four days. And 18.2 million have already finished the entire season. — Netflix US (@netflix) July 8, 2019

Netflix ayrıca 18,2 milyon hesabın da üçüncü sezonunun tamamını izlediğini söylüyor. Yeni sezonun sadece dört gün önce yayınlandığını düşündüğümüzde, bu sayı çok daha ilginç bir anlam kazanıyor.

Bununla birlikte, genellikle her bir hesabın birden fazla kullanıcıyı barındırdığını söylemekte fayda var. Ortak hesaptan yapılan izlemeler bir izleme olarak kayda geçiyor. Bu da, ortaya çıkan rakamın üzerine çok daha fazla koymamız gerektiği anlamına geliyor.

Netflix artık platformdaki içerikler ve izleyici sayıları ile ilgili daha fazla bilgi paylaşmaya başladı. Dijital yayın devi, geçtiğimiz ay yayınlanan Adam Sandler ve Jennifer Aniston’lı Murder Mystery filminin ilk üç günde 31 milyona yakın hesap tarafından izlendiğini duyurmuştu.