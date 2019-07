Stranger Things'in 3. Sezonu İzlenme Rekorları Kırıyor

Streaming yayın devi Netflix, Stranger Things’in üçüncü sezonunun sadece dört günde 40,7 milyon hesap tarafından izlendiğini açıkladı.

Lucas, Mike, Dustin, Will ve Eleven’ın küçük bir kasaba olan Hawkins’teki maceralarını anlatan Stranger Things, gerek 80’ler gibi malzemenin bol olduğu bir dönemde geçmesi, gerekse oyuncu kadrosu ile kısa zamanda müthiş bir popülerliğe ulaştı.

4 Temmuz’da üçüncü sezonuyla hayranlarına merhaba diyen bilim kurgu dizisi, sadece dört günde 40,7 milyon hesap tarafından izlendi. Bu zaman diliminde Netflix’in açık ara en çok izlenen yapımı olmayı başaran Stranger Things, verdiği uzun ara sebebiyle oldukça özlenmiş gibi görünüyor.

