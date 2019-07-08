Stranger Things'in 3. Sezonuna Özel Windows 1.11 Yayınlandı

Windows'un son zamanlarda sosyal medya üzerinden yaptığı nostajik paylaşımların sebebi belli oldu. Microsoft geçtiğimiz günlerde Netflix'te yayınlanan Stranger Things'in 3. sezonunu tanıtmak için Windows 1.11'i duyurdu.

Stranger Things Temalı Windows 1.11 Çıktı

Stranger Things'in 3. sezonu 1985 yılında geçmekte. 1985 yılında aynı zamanda Windows 1.0 da piyasaya sürülmüştü. Microsoft bunu kutlamak için uygulama mağazasına "Windows 10 için Windows 1.11" uygulamasını ekledi.

Microsoft, Windows 1.11 hakkında şunları söyledi: "Windows 1.11 ile 1985 nostaljisini Windows 1.0 ve Stranger Things 3'ten ilham alan özel bir PC uygulamasıyla yaşayın. Oyun oynayın, ipuçlarını ve paskalya yumurtalarını keşfedin. Stranger Things 3'ün eşsiz içeriğini ve sırlarını bulun."

Stranger Things temalı Windows 1.11 şu anda Microsoft Store üzerinden indirilebilmekte. Uygulamayı cihazınıza kurmak için tek şart Windows 10'un 10240.0 numaralı sürümüne veya daha yüksek bir sürüme sahip olmanız.

Stranger Things Temalı Windows 1.11 Çıktı

Windows 1.11'i Windows 10 işletim sistemine sahip olan bilgisayarınıza kurduktan sonra çeşitli oyunlar oynayabilir, resimler çizebilirsiniz.

Sizler Stranger Things'in 3. sezonu için özel olarak hazırlanan Windows 1.11 hakkında neler düşünüyorsunuz? Uygulamayı yüklemeyi düşünüyor musunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!