Stranger Things'in 3. Sezonundan Korku Dolu Yeni Fragman

Online dizi ve film izleme platformu Netflix, Stranger Things’in üçüncü sezonundan yeni bir fragman yayınladı. Diğer iki teaser’ın aksine oldukça karanlık bir havada geçen fragman, yeni sezonun her zamankinden çok daha gergin bir atmosfere sahip olacağını gösteriyor.

Netflix’teki macerasına 2017 yılında başlayan Stranger Things, gerek oyuncu kadrosu, gerekse 80’li yıllarda geçmesi sebebiyle kısa zamanda geniş bir izleyici kitlesi yaratmıştı.

Eleven, Mike, Dustin, Lucas, Will ve diğerlerinin ufak bir kasaba olan Hawkins’teki fantastik maceralarını konu alan bilim kurgu türündeki seri, ilk iki sezonda gösterdiği performansla 2017 ve 2018’de düzenlenen Emmy Ödülleri’nde “En İyi Drama Dizisi” dalında aday gösterilmişti.

Oyuncu kadrosunda Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard ve Gaten Matarazzo son dönemin en başarılı çocuk oyuncularının yanı sıra Winona Ryder ve David Harbour iki deneyimli ismi barındıran Stranger Things, macerasına üçüncü sezonda devam edecek.

Dizinin 3. sezonundan gelen yeni fragman, Eleven, Mike, Dustin, Lucas ve Will’in çok daha büyük zorluklarla mücadele etmek zorunda kalacağını gösteriyor.

Oldukça karanlık bir havada geçen fragmanda, “İçeri girmemize izin veriyorsun ve şimdi de kalmamıza izin vermelisin” diyen gizemli ses, Hawkins’te yaşayan kasaba halkına çok zor anlar yaşatacak.

Stranger Things, Netflix’e gelmeden önce birçok kanal tarafından reddedilmiş ve tutma ihtimali çok düşük görülmüş. Fakat geldiği nokta itibarıyla dünyanın en popüler dizilerinden bir tanesi haline gelen seri, kendisini beğenmeyen kanal yöneticilerini bir hayli üzmüş olsa gerek.

Stranger Things’in 3. sezonu, 4 Temmuz’da sadece Netflix’te yayınlanacak.