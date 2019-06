Stranger Things'in Yeni Oyununun Çıkış Tarihi Belli Oldu

Netflix’in Stranger Things dizisi, 2016’da ilk bölümünün yayınlanmasından beri bilim kurgu sevenlerin ve özellikle 80’lerin havasını özleyenlerin favorisi haline gelmiş durumda. Sevilen dizinin yeni oyununun çıkış tarihi ise E3 2019 fuarında açıklandığına göre oldukça yakın bir tarih.

Stranger Things 3: The Game ismiyle gelecek olan oyun 4 Temmuz’da piyasaya çıkacak. Bu tarih aynı zamanda dizinin 3. sezonunun yayınlanma tarihiyle aynı. Oyun Nintendo Switch, PS4 ve Xbox One platformlarında oynanabilecek.

Ayrıca ilerleyen zamanlarda Stranger Things'in yeni mobil oyununun da çıkması planlanıyor. Bu oyun konum tabanlı olarak oynanacak ve puzzle RPG tarzında olacak. Finlandiyalı merkezli olan Next Game şirketi ile birlikte hazırlanan oyun, Stranger Things evreninde alternatif boyut olan Upside Down’da geçecek. Pokemon GO’ya benzer bir oynanışa sahip olacağı düşünülen oyun, aynı zamanda Google Maps’ten yararlanacak ve bu sayede oyuncuların birbirleriyle savaşabilmesi sağlanacak.

Yeni mobil oyunun çıkış tarihinin ise 2020 olacağı söyleniyor. Oyun hem Android hem de iOS’ta oynanabilecek. Stranger Things’in yeni sezonunun yakın zamanda çıkacak olmasının yanında, yeni oyunlarının da gelecek olması dizinin hayranları için oldukça heyecan verici bir durum.