Stranger Things Oyunu Geliyor

Netflix üzerinde büyük başarılar yakalayan ve pek çok kişinin merakla beklediği Stranger Things'in en sonunda oyunu geliştiriliyor. Yapımcılığı üstlenen Telltale Games, oyuncuların beklentilerini karşılayacaklarını dile getirdi.

Daha önce The Walking Dead ve Game of Thrones gibi popüler dizilerin oyunlarını yapan ve bu anlamda büyük bir kitleye erişen Telltale Games, kısa süre önce Minecraft Story Mode'u Netflix ile anlaşarak film haline getirmişti. Stranger Things ise etkileşimli bir film olacağı söylenen Minecraft'tan daha farklı olacak.

Popüler dizi Stranger Things için Netflix ile anlaşma sağlayan Telltale Games, oyunu kendi belirlediği platformlarında yayınlayacak. Bu anlamda Netflix'ten bağımsız olacağı ifade edilen yapımcı, Stranger Things'i The Walking Dead ve diğer oyunlar gibi PC, konsol ve mobil platformlar için geliştirecek.

Konu hakkında konuşan Telltale Games, "Konsol ve bilgisayarlar için yayınlayacağımız Stranger Things oyununu geliştirdiğimizi doğrulamaktan büyük heyecan duyuyoruz Netflix ile olan ortaklığımız ile de inanılmaz derecede gururluyuz."

Ayrıca yapımcı yıl içerisinde oyunun detaylandıracaklarını da şu şekilde dile getirdi: "Şu anda paylaşacak daha fazla şeyimiz olmasa da, bu projelerin ayrıntılarını yıl içinde ortaya çıkarmak için bekliyoruz. Yalnızca anlaşma olduğunu bilmeniz yeterli."

İnteraktif dizi konusunda büyük yatırımlar yapan Netflix'in, Stranger Things'i oyun yaparak daha geniş kitlelere ulaşabileceğini hedeflediğini de belirtmek gerekiyor. Ancak oyunun ne zaman sunulacağı henüz belli değil.