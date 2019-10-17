Stranger Things Zirveye Yerleşti

Hem ülkemizde hem de dünya genelinde büyük bir kitleye sahip olan Stranger Things, görünüşe göre Netflix dizileri arasında zirveye yerleşti.

Netflix: 'İlk Dört Haftada 64 Milyon Kişi İzledi'

Netflix tarafından yayınlanan üç aylık finansal rapor verileri, hem şirketin mali ilerleyişi hem de platform istatistikleri açısından önemli bilgileri bizlere sunuyor. Netflix'in yayınladığı raporun içerisinde Stranger Things için yazılan 'yayınlandığı andan itibaren ilk dört haftada 64 milyon kişi tarafından izlendi.' ve 'en çok izlenen dizi' açıklaması dikkatleri çekmeyi başardı.

Bu noktada iddiaları doğrulayıcı herhangi bir şey bulmak kolay olmasa da, Netflix'in halka açık bir şirket olduğunu biliyoruz. Peki Netflix görüntülenme ölçümlerini nasıl yapıyor?

Netflix bir dizi bölümünün yüzde 70 oranında izlenmesi durumunda o bölümü izlenmiş olarak kabul eder. Teknik olarak baktığımızda 8 bölümlük sezonun 5,6 bölümünü izlemek, bir sezonu bitirmiş olmak için yeterli bir sayı gibi gözüküyor.

Stranger Things Sezon 4 Gelecek mi?

Netflix, dünyada büyük yankı uyandıran Stranger Things’in dördüncü sezon onayını ve dizinin yaratıcıları Duffer Kardeşlerle imzaladığı özel anlaşmayı duyurdu. Dizinin hayranları yeni sezonun onayına karşı yaşadıkları sevinci sosyal medya platformları üzerinden dile getirdi.