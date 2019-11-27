Stranglehold, Çıkışından Yıllar Sonra Dijital Olarak da Satışa Sunuldu

Geçtiğimiz nesilde çıkan Stranglehold, dijital olarak da satışa sunuldu. Eğer şu zamanda oynamak istiyor ama satın alacak yer bulamıyorsanız, GOG mağazasına uğrayabilirsiniz.

PC, PlayStation 3 ve Xbox 360 için satışa sunulmuş olan Straglehold, sinema tarihinin ünlü Hong Kong yapımı aksiyon filmi Hard Boiled'ın devamı niteliğinde geliştirilmişti. John Woo tarafından yönetilen film, Chow Yun-Fat tarafından canlandırılan sert polis Tequila'nın başından geçen heyecan dolu macerayı anlatıyordu.

Stranglehold ise 5 Eylül 2007 tarihinde gerçekleşmişti çıkışını ama bu zamana kadar dijital mağazalarda satışı yoktu. Müjdeli haber de dün geldi. Warner Bros. Interactive şirketinin yeni yayıncı olmasıyla, oyun GOG üzerinden de satışa sunuldu. Şu anda $9.99 gibi bir fiyata satın alabileceğiniz oyunun sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Konuya göre modern zaman Hong Kong bölgesinde geçen oyunda, her şey bir polis memurunun kaçırılması ile başlıyor. Bilinmeyen bir kaynaktan gelen çağrıda, polis memurunu kaçıranlar Kowloon çarşısına tek bir polisin gelmesi yönünde talepte bulunuyorlar. Anlaşma için Tequila'nın gönüllü olmasıyla, Chicago şehrindeki müzelere kadar uzanan aksiyon dolu bir macera da başlıyor.

Duyuruya özel olarak yayınlanan yeni Stranglehold fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.