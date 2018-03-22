Street Fighter 30th Anniversary Collection Çıkış Tarihi Belli Oldu

Capcom’un Street Fighter’ın 30. yılı şerefine özel olarak hazırladığı koleksiyon paketi satışa çıkıyor. Street Fighter 30th Anniversary Collection adıyla üç büyük konsolda satışa çıkacak pakette yer alan oyunlar ve daha fazlası haberimizde.

Geçtiğimiz sene Aralık ayında duyurulduğu vakit Street Fighter hayranlarını heyecanlandıran özel koleksiyon paketi Street Fighter 30th Anniversary Collection’ın 29 Mayıs’ta satışa sunulacağı bilgisi yapımcı firma tarafından paylaşıldı. Nintendo Switch, PlayStation 4 ve Xbox One sahiplerinin satın alabileceği Street Fighter 30. yıl özel pakette 1999 yılından günümüze toplam 12 oyun bulunuyor. Şu anda ön sipariş verenlere özel Ultra Street Fighter IV’ün bir kopyası sunuluyor.

Capcom, Street Fighter II: Hyper Fighting, Super Street Fighter II Turbo, Street Fighter Alpha 3 ve Street Fighter III: 3rd Strike’ın online olacağını; klasik arcade deneyimi ile diğer oyuncularla online dövüşü bir arada sunacağını belirtti. Koleksiyonun bir özelliği de Museum Mode üzerinden serinin müziklerini özleyenlere nostalji yaşayacak olması. Nintendo Switch sürümünün 8 oyuncuya kadar Tournament Battle modu içeriği konuşuluyor.

Street Fighter 30th Anniversary Collection

Street Fighter 30th Anniversary Collection’da yer alan oyunların listesi: