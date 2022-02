Street Fighter 6’nın Yeni Logosu Tartışma Yarattı: Adobe’da 80 Dolar

1987 yılından bu yana varlığını sürdüren Street Fighter, oyuncular tarafından da oldukça seviliyor. Yıllardır oyunseverlerin karşısına klasik logosundaki ufak değişikliklerle çıkan Street Fighter, bu sever logosunu tamamen değiştirdi. Oyun seri numaraları bundan önceki logolarda Roma rakamlarıyla yazılırken, yeni logoda bu tasarım yer almadı. Öte yandan Street Fighter’la özdeşleşen kırmızı-sarı renkleri de yerini daha sade olan düz beyaza bıraktı. Yeni logo sosyal medyada tepkilere neden oldu.

35 yıldır oyunseverlerin karşısına çıkan efsanevi oyun serisi Street Fighter 6 resmen duyuruldu. Oyunun çıkış tarihi henüz belli olmasa da bundan daha çok konuşulan şey ise oyunun yeni logosu oldu. Daha önceki logolarda ‘Street Fighter’ yazısı renkli bir şekilde yer alırken, yeni logoda sadece oyunun baş harfleri olan S ve F harfleri kullanıldı. SF yazısı bir altıgenin ortasında yer alırken, renk seçiminde ise düz beyaz kullanıldığı görüldü. Street Fighter hayranları, yapılan bu değişikliğe tepki gösterdi.

1987’den bu yana dövüş sanatlarıyla dolu yazı tipi, serinin herhangi bir karakteri kadar ikonik hale gelmişti ve serinin eski logolarında da görülebileceği gibi, ilk oyunun yayınlanmasından 2016'nın Street Fighter V’ine kadar Capcom, net bir süreklilik duygusunu korumuş ve birbirine bağlamıştı.

Logoda yapılan bu köklü değişiklik, birçok kullanıcının hoşuna gitmedi ve tepkilere neden oldu.

Diğer yandan, bir Twitter kullanıcısı, Street Fighter 6’nın yeni logosunun Adobe Stock’ta 80 dolara satıldığını söyledi. Kullanıcı, logonun Adobe Stock’tan alındığını ve logonun köşelerinin biraz yuvarlatılıp kenarına da ‘6’ rakamının eklenmesiyle oluştuğunu söyledi.

The new Street Fighter 6 logo is $80 on Adobe's Stock site



I don't even know what to say. I knew it was generic but I didn't realize it was this bad. They searched for "SF" on a stock logo site and rounded a couple corners and added the 6



I cannothttps://t.co/SViXFjElou pic.twitter.com/yOzYePaYfV