Street Fighter 6’ya Yeni Bir Karakter Geliyor: Rashid

Japonya merkezli oyun şirketi Capcom, daha önce Street Fighter 5'te yer alan Rashid karakterinin 24 Temmuz'da Street Fighter 6 kadrosuna katılacağını duyurdu.

Street Fighter'a Yeni Karakter Eklendi

Rashid karakteri haziran ayında yapılan lansmandan sonra oyuna eklenen ilk dövüşçü olacak. Oyunseverler Street Fighter’ın sevilen karakteri Rashid ile üç oyun modunda da oynayabilecek. Ayrıca eklenen bu yeni karakterin hareketlerini kendi avatarlarına uygulayabilecekler.

Street Fighter’a yeni eklenen Rashid'in hareket setinde, özgün hareketler ön plana çıkıyor. İşte oyun şirketinin yeni karakter hakkında getireceği bazı özel hareketler;

Arabian Skyhigh - Rashid'in çok yükseklere zıplayarak gerçekleştireceği yeni bir çift zıplama hareketi.

Ysaar - Rakiplere baskı yapmak için kullanılabilecek yavaş hareket eden bir kasırga mermisini çağıran hareket

Super Rashid Kick - Havada ileri ve yukarı süzülürken atılan yıkıcı bir tekme

Altair - Rashid'in, güçlü darbelerden oluşan bir muson yağmuru yağdırmadan önce rakipleri ayağa kaldıran bir fırtına hareketi.

Arabian Cyclone - Kasırga ile birlikte dönen bir tekme gerçekleştiren i bir özel hareket; bağımsız bir darbe olarak kullanılabilir veya Wing Stroke veya Rolling Assault'a dönüştürülebilir.

Capcom yapmış olduğu açıklamada Rashid karakterinin Street Fighter 6 deluxe sürümü sahipleri için ücretsiz olacağını belirtti.