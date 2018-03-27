Street Fighter'ın Dizisi Geliyor!

Ünlü dövüş oyunu serisinin geliştiricisi Capcom, Kanadalı yapım şirketi Entertainment One ile gerçek oyuncular kullanılarak çekilen bir Street Fighter dizisinin finansmanı, geliştirilmesi ve üretimi için anlaşmaya vardı.

Daha önce kendi imkanlarıyla Street Figher: Assassin’s Fist isimli bir dizi hazırlayan Joey Ansah, Jacqueline Quella ve Mark Wooding gibi isimlerin, yeni dizinin yapımcı ekibi içerisinde olabilecekleri kaydedilenler arasında yer aldı.Joey Ansah tarafından yazılan ve yönetilen Street Fighter: Assassin’s Fist, 2014 yılında yayınlanmaya başlandıktan sonra milyonlarca kişiye ulaşmış ve 12 bölümlük dizi, toplamda 16 milyondan fazla izleme almıştı.

eOne’ın yöneticilerinden Mark Gordon ise “Street Fighter serisine derinden bağlılıkları olan Joey, Jacqueline ve Mark ile çalışacak olmaktan oldukça heyecanlıyız. Hikayenin herkese ulaşabilmesi için bize oldukça yardımcı olacaklar.” ifadelerini kullandı.

Gordon sözlerini “Street Fighter’ın tutulmasının önemli nedenlerinden bir tanesi farklı etnik kökenlere sahip karakterlerin olması ve kadınların oyunda önemli roller alması olarak gösterilebilir. Bu detaylar TV izleyicisi tarafından da sevilecektir.” şeklinde tamamladı.

Street Fighter’ın yapımcısı Yoshinori Ono, “Assassin’s Fist ekibi tarafından yönlendirilen TV dünyasının tanınmış isimleri eOne ve Mark Gordon ile birlikte çalışmaktan çok mutluyuz. Street Fighter serisine sadık kalan bir televizyon dizisi çekmek istiyoruz.” dedi.

Çekilecek televizyon dizisinin Street Fighter II: World Warrior isimli oyundan hareketle yazılacağı ve Street Fighter serisinin bütün detaylarının dizide yer alacağı da söylenenler arasında kendisine yer buldu.