Street Fighter V: Arcade Edition'ı İki Haftalığına Ücretsiz Deneyebilirsiniz

Oyun dünyasının önde gelen oyun geliştiricileri ve yayıncıları, piyasadaki oyunlarına daha fazla oyuncu çekebilmek amacıyla belirli oyunlarını belirli süreliğine oyuncuların ücretsiz olarak oyuncuların beğenisine sunuyorlar. Street Fighter V: Arcade Edition ise bu oyunların bir yenisi olacak.

Yaptığı duyuru ile Capcom, Street Fighter V: Arcade Edition oyununu iki haftalığına ücretsiz olarak oyuncuların beğenisine sunacak. PlayStation 4 (PlayStation Plus aboneliği gerekli) ve PC platformlarında bugün TSİ 23:00 sıralarında erişim sağlayabileceğiniz deneme sürümü, 5 Mayıs 2019 Pazar günü TSİ 20:00 sıralarında da sona erecek. Yani önünüzde iki haftalık uzun bir süre var.

Deneme süreci boyunca Street Fighter V: Arcade Edition oyununun indirilebilir içerikleri ile gelen karakterler de dahil olmak üzere bütün dövüşçü kadrosuna ve ana oyundaki bütün içeriklere sınırsız erişim sağlayabilmeniz mümkün olacak. Ne var ki, indirilebilir içerik karakterleri olan Akuma, Blanka, Juri ve Menat sadece Ranked, Casual, Battle Lounge, Training ve Challenges modlarında seçebilir olacaklar.

İki haftalık süreçte oyunun Team Battle ve Arcade modlarına da erişim sağlayabileceksiniz. Arcade modu oyunun bir nevi ana senaryo modu diyebiliriz. Tercihinize göre bir karakteri seçip, yapay zeka tarafından yönetilen karakterlere karşı bir merdiven boyunca mücadele vereceksiniz. Her bir merdiven, geçmişteki ana seri oyunlarının bir tanesine dayalı olacak ve sadece o oyuna özel karakterleri karşınıza getirecek. Team Battle modu ise Ultra Street Fighter IV oyunundan aşina olunan Elimination modu diyebiliriz. Bir takım oluşturarak rakip oyunculara karşı mücadele veriyorsunuz.

Bakalım bu ücretsiz deneme sürecinin oyuna etkisi ne olacak? Satışlara bir katkı sağlayacak mı? Buna ek olarak Steam üzerinden olumlu puanlamalarda bir artışa neden olacak mı? Hep birlikte göreceğiz.